Yuka, ScanUp... le succès des applis du bien manger bouscule le secteur agroalimentaire

C'est la succes story qui fait trembler le secteur agroalimentaire. Lancée en janvier 2017, Yuka, appli d'évaluation des produits alimentaires, a récemment dépassé les 10 millions de téléchargements. Elle permet aux consommateurs de scanner les codes-barres de la grande majorité des produits alimentaires et cosmétiques, et d'obtenir ainsi une notation exprimée par un code couleur simple, sur le modèle du feu vert-rouge, et précisée dans une fiche détaillée. Fondée à 60 % sur le Nutriscore, elle prend aussi en compte la présence d'additifs nocifs et d'un label bio. Mais si elle est sans doute la plus connue et la plus utilisée, elle est loin d'être la seule application tirant profit de la perte de confiance des consommateurs.

Selon une récente étude de la société d'analyse Nielsen, parmi les plus utilisées par les Français pour leurs courses, celles sur la nutrition arrivent aujourd'hui en deuxième place, après celles des enseignes mais devant celles de recettes, promos, comparateurs de prix et même livraisons de repas. 15 % des Français s'en servent. Elles ont chacune sa spécificité, répondant à une préoccupation particulière. Ainsi, Spoonymix associe aux informations sur la...