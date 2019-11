Véhicule intelligent : Mobility Tech Green remporte un CES Award

Spécialiste de l'autopartage et des mobilités professionnelles connectées, l'entreprise rennaise Mobility Tech Green vient de remporter un CES Award, dans la catégorie « Intelligence du véhicule et transport », pour sa solution e-Colibri. Cet outil communautaire, composé d'un équipement embarqué connecté à une plateforme informatisée, également accessible via une application mobile, permet aux entreprises de diminuer jusqu'à 30 % leur parc automobile : un véhicule partagé en remplace 12 en moyenne.

« La plateforme MaaS (Mobility as a Service) e-Colibri a été primée pour ses technologies compatibles avec tous les standards de communication et pour sa démarche User Centric. Connecté même en cas de faible réseau et disposant d'une technologie d'intelligence artificielle, e-Colibri cible une offre de mobilité complète, du premier au dernier kilomètre », fait valoir Pascal Roux, le président de Mobility Tech Green.

La blockchain et la réalité augmentée à l'étude

La solution peut ainsi répondre aux besoins de différents modules de transports : autopartage, covoiturage, vélos électriques en libre-service et partage de trottinettes électriques. Aujourd'hui, Mobility Tech Green (chiffre...