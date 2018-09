Grand Paris : Renault déploie 120 véhicules électriques en autopartage

Bientôt 120 véhicules électriques en autopartage à Paris et à Clichy (Hauts-de-Seine). Depuis le 28 septembre, Renault déploie une nouvelle flotte qui entrera en service courant octobre. Et ce suite à la disparition d'Autolib' fin juillet.

Pour utiliser ces voitures (100 Renault ZOE et 20 Renault Twizy), les usagers devront utiliser l'application Moov'in, lancée par le groupe Renault et Ada, filiale du groupe Rousselet. Ce service d'autopartage sera accessible sans abonnement, au tarif de 0,39 euro la minute, avec un minimum facturé de 10 minutes, précise le groupe Renault.

« Autolib' est progressivement remplacé par deux systèmes d'autopartage: un système en trace directe (on prend un véhicule au point A et on le laisse au point B), et un système en boucle (on prend un véhicule au point A et on le laisse au point A) », expliquait récemment à l'AFP l'adjoint à la mairie de Paris chargé des transports, Christophe Najdovski.