COP sur le climat : le Centre-Val de Loire veut rayonner

Avec la constitution d'un comité scientifique prévu courant juin, la COP régionale du Centre-Val de Loire, annoncée en janvier et conçue en partenariat avec WWF, franchira une étape décisive car elle crédibilisera la démarche. Sa quinzaine de membres - élus, chercheurs, sociologues et entrepreneurs - servira de gare de triage pour valider ou non les projets émanant des acteurs régionaux (collectivités, chambres consulaires, entreprises), mais aussi des habitants.

Deux millions d'euros pour impulser la Cop

Lancés avant l'été, les appels à projets retenus par le futur accord de la COP régionale fin 2019, s'articuleront essentiellement autour de deux axes. D'une part, le développement sensible des installations d'énergies renouvelables (solaire, éolien) pour booster la part d'énergie verte dans la consommation de la région. Seulement de 10 % en 2018, cette dernière est censée atteindre 32 % en 2021. L'autre pan concerne l'amélioration de l'efficacité énergétique avec notamment une meilleure isolation des bâtiments et des habitations.

L'aspect financier est déterminant dans la réussite de la COP, dont les mesures retenues seront mises en œuvre à partir de 2020. Environ 2 millions d'euros sont prévus pour impul-ser et accompagner le dispositif. La Banque des territoires (Caisse des dépôts et consignations) en financera une partie, le reste étant assuré par une société de tiers financement pilotée par la région Centre-Val de Loire.

Selon Sabrina Hamadi, conseillère régionale EELV déléguée à la COP, cette politique volontariste s'explique par le retard relatif pris par la collectivité en matière de transition énergétique. En 2018, la mesure de l'émission de gaz à effet de serre, directement responsable du réchauffement climatique, y a été en aug- mentation en raison notamment du développement du numérique, fer de lance de la collectivité. Partageant ce constat, l'Île de France réfléchirait, elle aussi, à lancer sa propre initiative en faveur du climat. D'autres régions pourraient également emboîter le pas du Centre-Val de Loire en 2020 s'il réussit à transformer l'essai de sa COP dans les actes.