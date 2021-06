Pourquoi 1981 se renforce sur la Radio Numérique Terrestre

Orléans, Tours et Blois sont les dernières villes du Centre-Val de Loire dans lesquelles le groupe 1981 a obtenu des fréquences sur la Radio Numérique Terrestre (RNT), suite à une candidature formulée dès 2019 auprès du CSA. Les radios musicales régionales Vibration et Forum bénéficieront ainsi à l'automne d'une qualité d'écoute largement améliorée. Latina, qui émet sur l'ensemble du territoire, fait également partie du multiplex de 13 radios sélectionnées dans cette vague. Le reste du portefeuille du groupe, Oui FM au national, Voltage en Île-de-France et en Normandie, Wit FM et BlackBox à Bordeaux, est déjà diffusé via la RNT. Le déploiement progressif de ses stations sur le Digital Audio Broadcasting (DAB +) constitue un enjeu de taille pour 1981 comme pour les autres groupes publics et privés de radio. Cette nouvelle norme européenne, lancée en remplacement de la FM en 2018, assure, outre la qualité du son, une réception hybride sur tous les supports équipés. Les nouveaux postes de radio, qui représentent 85% du taux d'écoute en France, mais aussi les PC et les consoles dernières générations des véhicules, intègrent désormais le DAB +. Selon les projections du CSA, 40% du territoire national devrait recevoir la RNT en 2023.

Réorganisation des équipes

Dans ce contexte de révolution technique pour le média radio, 1981 optimise conjointement son organisation. Le groupe tente notamment d'accroître les synergies entre les équipes de ses dix antennes (1,5 million d'auditeurs cumulés quotidiens, selon Médiamétrie). Si l'agilité est l'objectif recherché, ce nouveau mode de fonctionnement plus transverse s'accompagne d'une présence physique renforcée des journalistes dans chacun des départements où 1981 est présent. Objectif, accroître encore l'ancrage local du groupe cofondé par Jean-Eric Valli et Laurent Dumay à Orléans, l'année où le président socialiste François Mitterrand a rompu le monopole de la radio. Premier groupe indépendant de radio, 1981, toujours détenu à 92% par ses créateurs, est resté bénéficiaire en 2020 avec 17,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette capacité de résilience, dans un marché de la radio qui maintient globalement ses positions, pourrait se traduire à court ou moyen terme par d'autres rachat de fréquences, après l'acquisition de Oui FM auprès de l'animateur Arthur en 2019.