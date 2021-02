Grâce au Covid, la télé résiste bien à la « netflixisation » des usages

> Épisode 2 - Droits voisins : les journaux, otages de Google, négocient en ordre dispersé

Ceux qui prédisaient la mort de la télé linéaire en sont pour leurs frais. La victoire par KO annoncée des plateformes de SVoD (services de vidéo à la demande type Netflix) attendra. Avec les confinements et autres couvre-feux, les chaînes de télévision de la TNT ont vu leurs audiences repartir à la hausse. En 2020, selon Médiamétrie, la durée d'écoute individuelle a été de 3h58 par jour soit près de 20 minutes de plus qu'en 2019. À comparer avec les 30 minutes quotidiennes consacrées aux programmes des Netflix, Amazon, Disney + et désormais Salto, lancée en octobre 2020 par TF1, France Télévisions et M6. Salto est une plateforme hybride qui propose, en plus du service classique de SVoD, des programmes en replay mais aussi en direct. La société a fait le choix de la technologie HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), une norme industrielle pour la télévision numérique qui permet de diffuser des contenus hybrides sur un téléviseur connecté. Ces smart TV représentent 36% du parc de téléviseurs selon le CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel).

Autre porte d'accès : les boîtiers OTT ou Over-the-top qui permettent de recevoir par Internet des contenus sur lesquels le fournisseur d'accès n'a aucun contrôle, c'est pourquoi on parle de service par contournement. Pour Corinne Abitbol, directrice générale marketing science de l'agence média OMG (groupe Omnicom) et spécialiste du marché de l'audiovisuel, « après avoir offert leurs contenus en replay, les télés ont su réagir à l'arrivée des plateformes de streaming vidéo. L'alliance des chaînes hertziennes dans Salto prouve leur volonté de montrer qu'il n'y a pas que Netflix ou Amazon Prime mais aussi une offre locale ». Néanmoins, le montant des investissements dans Salto a bondi de 45 millions à 135 millions. En janvier 2021, des chiffres ont fuité concernant le nombre d'abonnés : 200.000 à fin décembre 2020, mais en incluant les utilisateurs profitant du mois d'essai gratuit, soit 60.000 abonnés payants.

De nouveaux concurrents digitaux



Un chiffre modeste comparé aux 6,7 millions de Netflix. Mais la plateforme française démarre fort avec 20% des nouveaux abonnements souscrits à une plateforme de SVoD au troisième trimestre 2020 selon son directeur général Thomas Follin, ce qui est une vraie performance. « Il y a une place pour une offre populaire qui s'adresse spécifiquement au marché français, et ce...