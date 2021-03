A Fessenheim, des projets de reconversion freinés par la faune et la flore

Découplée du réseau depuis le 30 juin 2020, la centrale nucléaire de Fessenheim est entrée dans une longue phase de démantèlement. Le combustible sera évacué progressivement jusqu'en 2023. Le démontage des installations devrait se poursuivre pendant quinze à vingt ans. Le projet de technocentre EDF, une installation expérimentale de décontamination par fusion qui doit permettre de recycler des pièces dites faiblement radioactives, n'a pas reçu le feu vert de l'exploitant et des autorités. Il pourrait employer 150 salariés à Fessenheim. "La rentabilité d'un tel projet semble délicate à atteindre", a déjà prévenu la Cour des comptes dans son rapport sur l'arrêt et le démantèlement des installations nucléaires, transmis en février 2020 à la commission des finances du Sénat.

220 hectares réduits à 80 hectares

A Fessenheim et dans les environs, les élus locaux s'impatientent. La centrale nucléaire, en service depuis 1977, n'apporte plus de garantie de prospérité. "Notre territoire va perdre 2000 emplois directs, indirects et induits", a calculé Gérard Hug, président de la Communauté de communes Pays Rhin-Brisach. Les projets de reconversion industrielle ne se feront pas sur le site de la centrale, indisponible pendant plusieurs décennies, mais sur des terrains situés au nord entre Fessenheim et le port fluvial de Colmar-Neuf-Brisach.

Le développement de cette zone...