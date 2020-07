Fermeture de Fessenheim 2 : Réchauffement climatique 2 – Climat 0

Aujourd'hui, les équipes d'EDF ont mis à l'arrêt le second réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim (Bas-Rhin), en application du décret gouvernemental du 18 février abrogeant l'autorisation d'exploitation de la centrale par l'électricien français. Quatre mois après l'arrêt du réacteur 1, la mise à l'arrêt du second réacteur met fin, de manière prématurée, au bon fonctionnement d'une installation dont l'Autorité de sûreté nucléaire elle-même, en 2015, rappelait la sûreté irréprochable. Le GIFEN, qui représente l'ensemble des industriels de la filière nucléaire française, déplore cette décision, qui fragilisera considérablement le tissu économique local et contribuera à l'accroissement des émissions de CO2.

Vers l'importation d'électricité fortement carbonée

Depuis sa mise en service en 1977, la centrale nucléaire de Fessenheim produisait en moyenne 11 milliards de kWh par an, soit l'équivalent de 70% de la consommation d'une région comme l'Alsace - avec presque deux millions d'habitants. Sa fermeture est avant tout un coup dur pour la lutte contre le réchauffement climatique ; l'énergie issue des éoliennes et des panneaux solaires - des énergies intermittentes - ne saurait suffire pour combler l'arrêt de la production de la centrale.

Il y a donc fort à parier qu'il faudra importer de l'électricité produite en dehors du territoire français, à partir de sources fortement émettrices de CO2 comme le charbon ; rappelons que pour 812 g de CO2/KWh, le charbon produit 67 fois plus de CO2 que le nucléaire et ses 12g de CO2/KWh.

Vers un désert économique à Fessenheim

La fermeture de Fessenheim suscite également une inquiétude légitime, non seulement pour les entreprises de la filière et leurs collaborateurs, mais aussi pour les populations locales : avec près de 2.000 emplois directs et indirects (salariés EDF, salariés des entreprises prestataires et sous-traitants), mais aussi 14 millions d'euros de taxes versées aux collectivités locales en 2019, elle constituait un véritable poumon économique local.

Son démantèlement, qui devrait débuter en 2025 pour une durée prévisionnelle de 15 ans, ne générera pas autant d'emplois que ceux nécessaires à une centrale en exploitation. Par ailleurs, le "projet d'avenir" initié en 2019 par le Ministre de la Transition écologique et solidaire pour le territoire de Fessenheim ne présente pas d'avancées concrètes et n'apporte pas la clarté nécessaire pour l'avenir du territoire ; en témoigne l'inquiétude manifestée en février dernier par plusieurs élus de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach et du Conseil départemental du Haut-Rhin.

Fessenheim, une centrale sure

Enfin, l'ancienneté de Fesseinheim - invoquée par certains pour justifier sa fermeture, n'est pas un argument rationnel : l'Autorité de Sûreté nucléaire, réputée pour sa rigueur et son indépendance, faisait encore valoir en 2018 l'exemplarité des installations de Fessenheim en matière de sûreté. En dépit de la fermeture d'une installation sûre, bas carbone et compétitive, le GIFEN reste plus que jamais déterminé à faire valoir la capacité de la filière nucléaire française à participer au renouvellement du parc nucléaire français et à poursuivre l'exploitation du parc existant.