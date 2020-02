Le coiffeur Kraemer multiplie les implantations en Asie

Avec 175 salons de coiffure en exploitation début 2020, et 200 salons prévus à la fin de cette année, le groupe Kraemer revendique la plus forte accélération de son histoire, commencée en 2000 à Strasbourg. Et confirme son appétence revendiquée pour les pays asiatiques. L'association en Chine avec le groupe local So'O, initiée dès 2003, a déjà porté ses fruits : le groupe compte 87 salons dans ce pays. Présent aussi au Japon (15 salons), Yannick Kraemer pilote en franchise un ensemble dont le chiffre d'affaires cumulé, à 70 millions d'euros hors consolidation, vient de doubler en six ans.

Les chiffres restent modestes face à la concurrence : d'autres groupes de franchisés comme Dessange et Provost sont jusqu'à quinze fois plus gros. Mais l'expansion centrée sur l'Asie fait figure d'exception.

« Depuis le début des activités en Chine, la croissance dans ce pays s'est toujours autofinancée », rappelle Yannick Kraemer.

Avec 1. 100 salariés dans ce pays, les exploitants locaux peinent à recruter de la main-d'œuvre qualifiée. « Nous avons ouvert à Canton notre seconde académie de formation continue, et profitons sur place des infrastructures de formation de notre fournisseur...