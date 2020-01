Brexit : l’Île-de-France veut faire venir les chercheurs britanniques à Saclay

A quelques heures du Brexit, qui interviendra ce vendredi 31 janvier, Valérie Pécresse veut, encore et toujours, montrer que la région Île-de-France est la meilleure du monde en matière d'attractivité. Après l'avoir fait pour la finance depuis le référendum du 23 juin 2016, la présidente (Libres !) du conseil régional a décidé de dérouler "le tapis bleu blanc rouge" aux chercheurs de Grande-Bretagne.

170.000 personnes ciblées

"Paris-Saclay est une marque mondiale", a renchéri le président (LR) du conseil départemental de l'Essonne François Durovray. "Les grandes écoles, les universités, les centres de recherche et développement... Tous m'ont confirmé qu'ils ont connaissance de chercheurs avec qui ils auraient intérêt à renforcer les liens."

Dès lundi 3 février et pour une durée de trois semaines, un punk qui regarde au microscope va donc atterrir sur le réseau social professionnel LinkedIn pour cibler près de 170.000 personnes susceptibles de venir s'installer en France. La campagne, intitulée "Paris-Saclay Calling" et surtitrée "Rock your career" (fais bouger ta carrière), est clairement un clin d'œil au tube "London Calling" des Clash. "Saclay, c'est aussi rock'n'roll que Londres !" justifie Valérie Pécresse.

Déjà une dizaine d'offres d'emplois disponibles

Concrètement, cette image sera en lien avec le site Internet de l'association spécialisée Science Accueil qui accompagne les scientifiques français et internationaux arrivant en Île-de-France. La plateforme présentera tous les partenaires de l'opération - CEA, CNRS... -, les formations dispensées ainsi que les offres d'emplois disponibles.

"On ne part pas de zéro, mais quasiment. Une dizaine d'offres d'emplois sont déjà en ligne, mais on en attend entre 50 et 100", a déclaré son président Jean Bertsch.

Cette organisation apportera en outre son savoir-faire administratif - "titre de séjour, ouverture de comptes en banque, scolarisation des enfants -, son parc immobilier - 4.000 logements meublés "du studio à la villa avec piscine - et son aide à l'intégration. Pour cela, le conseil régional d'Île-de-France a déjà lancé, en avril dernier, Qioz, une application d'apprentissage du français et des langues étrangères.

Les services de l'agence d'attractivité régionale

Les chercheurs britanniques ou de tout autre nationalité pourront également bénéficier des services de l'agence d'attractivité du conseil régional francilien Choose Paris Region, guichet unique du conseil régional, de la métropole du Grand Paris et de la ville de Paris. "L'Île-de-France doit devenir le terrain d'atterrissage naturel de l'Europe", a déclaré son président Franck Margain.

Enfin, toujours désireuse d'attirer des talents, la Région lancera, en mars prochain, une application baptisée "Smart Implantation", "un outil de localisation des lieux stratégiques et de repérage du foncier disponible", a annoncé sa présidente Valérie Pécresse.