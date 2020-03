Confinement : le préfet de police de Paris durcit les conditions de déplacement

[article publié le 20 mars à 15h34, mis à jour à 16h32 avec les précisions des autorités]

Les voies sur berge rive droite et rive gauche de la Seine, pelouses de l'Esplanade des Invalides et Champ-de-Mars. Depuis ce vendredi 20 mars à 15h, tout déplacement et rassemblement y est interdit, ont annoncé, dans un communiqué commun, la maire de Paris et le préfet de police de Paris.

"Force est toutefois de constater qu'en dépit des appels répétés au civisme émis par les autorités de l'Etat et de la Ville et des nombreux contrôles réalisés par les forces de l'ordre, trop de comportements insouciants voire irresponsables sont encore à déplorer", écrivent Anne Hidalgo et Didier Lallement. "Dans certains secteurs de la capitale, la fréquentation demeure ainsi beaucoup trop importante, au détriment des mesures de confinement et des consignes de distanciation sociale nécessaires pour entraver la propagation du coronavirus COVID-19."

"La collectivité toute entière en danger"

Considérant que "ces comportements individuels particulièrement imprudents mettent en danger la collectivité tout entière", la maire et le préfet de police déclarent que "seuls sont autorisés à déroger à l'interdiction les riverains qui habitent à proximité immédiate des lieux concernés", à condition de justifier de cette qualité.

"Il en va de même pour les employés et employeurs des établissements essentiels à la vie de la Nation situés à proximité immédiate de ces mêmes lieux, ainsi que pour les livreurs chargés de l'approvisionnement de ces établissements et de la livraison à domicile des riverains", poursuivent-ils.

Pour le Champs-de-Mars et les quais des berges de Seine, seulement des dérogations de déplacements seront accordées et uniquement aux occupants " ayant élu domicile dans les immeubles longeant le Champ-de-Mars et dans les bateaux amarrés, ainsi que les établissements qui y sont installés". En revanche, les riverains de l'Esplanade des Invalides ne bénéficieront "d'aucune" dérogation, concluent la maire de Paris et le préfet de police de Paris.

Les marchés alimentaires réservés aux riverains

Quant aux marchés alimentaires, que la Ville voulait maintenir ouverts, "les consignes d'espacement des étals et de marquage au sol ou par des moyens physiques des distances de sécurité à respecter seront strictement contrôlées".

"Les achats alimentaires ne sont autorisés que dans un périmètre restreint autour du domicile et que la fréquentation de ces marchés est donc réservée aux riverains", martèlent-ils encore. "Les fonctionnaires de la préfecture de Police feront appliquer avec fermeté ce principe en contrôlant rigoureusement les attestations des clients dans les marchés les plus fréquentés de la capitale."

Toute violation des mesures prises est passible d'une contravention de 135 euros.