Ile-de-France Mobilités prévoit un métro sur deux entre 10h et 16h, dès mercredi

La fréquence des transports en commun d'Ile-de-France va être réduite à partir de mercredi aux heures creuses sur de nombreuses lignes - jusqu'à 50% dans le métro -, pour tenir compte de la baisse de la fréquentation liée au reconfinement, a indiqué mardi Ile-de-France Mobilités (IDFM).

"Ile-de-France Mobilités a décidé de maintenir l'offre de transports à 100% durant les heures de pointe et de l'ajuster de manière différenciée en fonction des lignes durant les heures creuses", a résumé l'autorité régionale des transports dans un communiqué."Après 22H00, l'offre mise en place au moment du couvre-feu est maintenue", a-t-elle ajouté.

Dans le métro parisien, IDFM prévoit de conserver 100% de l'offre actuelle de 05H30 à 10H00, et de 16H00 à 21H00. La fréquence des rames sera cependant réduite jusqu'à 50% dans la journée de 10H00 à 16H00, ainsi que le week-end. Les lignes 1, 13 et 14 ne sont pas concernées.

Du côté des trains de banlieue et RER, l'offre restera normale sur les lignes A et B, les plus chargées. IDFM prévoit "quelques suppressions de trains aux heures creuses, qui seront minimes (...), ainsi que le week-end", sur les autres lignes.

Pas de changement pour les transports desservant les hôpitaux

Enfin, les lignes de bus et tramways desservant les hôpitaux continueront à fonctionner normalement, et les autres verront leurs fréquences réduites "au cas par cas en fonction de la fréquentation observée par les opérateurs".

Compte tenu du très faible volume de trafic en soirée, la fréquence des transports en commun restera réduite de 50% sur l'ensemble du réseau régional à partir de 21H00, selon le communiqué.

Ile-de-France Mobilités promet "un retour d'expérience sur ces nouveaux ajustements" avec les associations d'usagers. La fréquentation des transports publics franciliens a baissé selon IDFM à environ 35% de la normale, en moyenne, depuis le début du confinement, contre 68% fin octobre. Il y a plus de monde aux heures de pointe, jusqu'à 50% le matin notamment, et quasiment personne le soir (10% à 22H00, par exemple).