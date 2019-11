Magali Charbonneau, préfète capitale

Fille de deux cadres exerçant chez Total, Magali Charbonneau a passé son enfance à l'étranger, dont quatre ans en Chine, avant de revenir à Paris à l'âge de 16 ans passer son bac S, préparer les écoles de commerce et entrer à l'Essec. Elle joue même dans un music-hall qui se produit à l'Olympia. Attirée par le « dév'éco » à l'international, elle rêve du Quai d'Orsay et se présente au concours de l'ENA. Admise, elle demande à partir en outre-mer pour son stage obligatoire en préfecture et atterrit à Basse-Terre, en Guadeloupe.

Expérience marquante

Le préfet, Jean-Jacques Brot, désormais en fonction dans les Yvelines, se souvient des premiers pas de celle qu'il considère « comme une membre de [sa] famille » : « Un jour, un préfet arrive avec une journée d'avance, mais je ne sais qu'en faire. Je dis donc à Magali : "Démerdez-vous !", et elle l'a emmené dîner dans un restaurant et lui a fait un résumé de la situation comme si c'était prévu de longue date ! »

Pour Magali Charbonneau, cette expérience « marquante » la convainc de rejoindre le ministère de l'Intérieur plutôt que les Affaires étrangères si son classement de sortie le lui permet.

« J'y ai découvert le rôle qu'une...