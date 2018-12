Triangle de Gonesse : le projet EuropaCity déclaré "d'utilité publique"

Les 250.000 mètres carrés de commerces et de cultures que représentent le controversé projet EuropaCity ont été déclarés, ce jeudi 20 décembre 2018, d'utilité publique par le préfet du Val-d'Oise. Dans son arrêté, il explique que ce projet d'aménagement du triangle de Gonesse consiste à "créer un ensemble d'activités et d'équipements de services dans un secteur stratégique". En réalité, le préfet fonde sa décision sur l'avis de juin 2018 du commissaire-enquêteur. Dans le cadre d'une enquête publique, ce dernier avait estimé que "l'opération projetée est globalement cohérente avec les objectifs annoncés", présentant "des avantages certains pour la collectivité comme pour les populations".

« Une déclaration d'utilité publique est un véritable acte de naissance pour tout projet d'aménagement. C'est donc un acte fort pris par l'Etat aujourd'hui pour l'avenir du Nord-Est francilien est ses habitants », souligne Benoit Chang, directeur général d'EuropaCity,

Même si cette décision autorise l'établissement public foncier d'Île-de-France à acquérir les terrains nécessaires, le maître d'ouvrage public Grand Paris Aménagement doit en effet encore déposer un dossier d'autorisation environnementale portant sur l'ensemble du projet. Ce dossier sera à son tour soumis à une enquête publique. 500 boutiques, des espaces de congrès, de séminaire, des hôtels, une ferme urbaine, 50.000 mètres carrés de culture... Ce projet est censé créer 12.000 emplois. "C'est notre chance", se réjouissait en décembre 2017 la présidente (LR) du Val-d'Oise Marie-Christine Cavecchi. "On a des difficultés sociales, on a des problèmes de formation, de chômage. La population ne veut pas voir passer sous son nez quelque chose d'aussi positif."

Avis défavorable de Benjamin Griveaux

"Ce sera destructeur", estime en revanche auprès de La Tribune Florent Druelle, directeur du centre commercial O'Parinor situé à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) à moins d'un kilomètre d'Europacity. "8.000 emplois sont menacés. Cela s'appelle une déclaration d'utilité publique, mais ce ne sera pas du tout utile. Nous sommes déjà sur une zone très saturée avec Aéroville à 5 km ou Rosny 2 à 10 km." Le 12 octobre dernier, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, déclarait, lui, devant le Medef parisien ne pas croire du tout au projet : "Je considère qu'on n'est pas totalement dans l'air du temps et dans le sens de l'histoire."



"Du côté de Bercy et de l'Élysée, on est pour", assurait au contraire le maire (PS) de Gonesse Jean-Pierre Blazy en décembre 2017. "Quand Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint de l'Élysée, il a reçu "X" fois Immochan. Le projet a même été approuvé dès 2010 par Nicolas Sarkozy." Immochan, qui a été depuis rebaptisé Ceetrus, filiale du groupe Auchan, ainsi que le Chinois Wanda, se disent en effet prêts à investir 3,1 milliards d'euros. En mars 2018, la justice avait annulé un arrêté préfectoral pris en septembre 2016 et créant la zone d'aménagement concertée (ZAC) du triangle de Gonesse, avant qu'en mai dernier, l'Etat ne fasse appel de cette décision.