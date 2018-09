"Le département veille à la solidarité territoriale" (Georges Méric)

LA TRIBUNE - À l'heure où les métropoles sont en plein essor, en quoi le département reste utile pour lutter contre les fractures territoriales ?

GEORGES MÉRIC - Il y a un choix de société à faire : soit on décide de tout centrer sur douze métropoles en France, avec un désert tout autour, soit on recherche un équilibre territorial. La Haute-Garonne illustre parfaitement cet enjeu. Le département compte aujourd'hui 1,350 million d'habitants avec des bassins de vie très divers comprenant une métropole, des territoires périurbains, ruraux et montagneux.

Y cohabitent les gagnants et les perdants de la mondialisation avec des populations pauvres y compris au sein de Toulouse. Le rôle du département est de faire le trait d'union entre ces différents bassins de vie en veillant à la solidarité territoriale. La métropole est une chance, à condition qu'elle partage.

Comment se traduit concrètement cette solidarité territoriale ?

Toutes les communes, les communautés de communes et d'agglomération ainsi que la métropole ont signé un contrat de territoire avec le département de Haute-Garonne afin de chercher des solutions pour améliorer les ressources en eau ou sur les questions de mobilité.

Dans le cadre du Plan France Très haut débit, le département va accorder des subventions pour que tous les habitants puissent bénéficier de la fibre optique à 100 Mbits d'ici quatre ans.

La Haute-Garonne va également reprendre le contrôle de quatre stations de ski, en difficulté financière et confrontées à un enneigement en dents de scie...

Nous avons lancé un syndicat mixte dans l'optique de mettre en place une direction unique, de mutualiser les moyens entre les stations pour les activités d'entretien, de réparation. Nous allons pouvoir aussi réaliser des campagnes de publicité communes en mettant en avant les spécificités de chaque station : la polyvalence et le thermalisme à Luchon, le sport à Peyragudes, l'ambiance familiale au Mourtis et la découverte de la nature à Bourg-d'Oueil. L'objectif est aussi d'en faire des stations quatre saisons [en développant les activités estivales notamment, ndlr].

Comment créer de l'emploi en dehors de la métropole ?

Nous avons lancé la société publique locale Haute-Garonne développement, pour étudier sur le territoire les lieux où l'on pourrait réaliser de véritables zones d'activités disposant, non seulement de nouvelles routes et de surfaces à vendre, mais aussi d'une réelle animation afin de faire venir les sociétés.

Si on explique à un chef d'entreprise qu'il peut s'installer dans une vraie zone d'activités comme dans la commune de Carbonne, située à 20 minutes de Toulouse, cela peut être attractif. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison que la sous-traitance aéronautique reste concentrée dans l'agglomération toulousaine. Le constat est le même pour les entreprises à la recherche de très grandes surfaces.

Le télétravail peut-il être une solution ?

Si seulement 15 à 20 % des salariés travaillaient deux jours par semaine en télétravail, le problème actuel de la congestion urbaine de Toulouse serait réglé. Nous sommes en train de recenser, d'ici le mois de novembre, les endroits où il serait judicieux sur le département de favoriser la création de tiers-lieux.