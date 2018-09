Lettre ouverte de Gaulois pas si réfractaires à Emmanuel Macron

Monsieur le président de la République,

Reconnaissons-le, vous avez passé un mauvais été ! Elle est déjà loin la piscine de Brégançon ! Il avait mal commencé avec le « Benallagate », une affaire d'été plus qu'une affaire d'État certes, mais qui a sérieusement brouillé l'image de renouveau de la politique que vous souhaitiez incarner. Cela ne s'est pas arrangé avec la préparation du projet de budget 2019, contrarié par le ralentissement de la croissance et la hausse des prix qui alimente le mécontentement des Français sur le pouvoir d'achat.

La démission fracassante, quoique pas inattendue, de Nicolas Hulot a achevé la séquence en détruisant le savant équilibre biologique de votre gouvernement. Tout cela justifie pleinement la lassitude qui, dit-on dans votre entourage, vous étreint en cette rentrée alors que votre popularité, déjà bien entamée par les réformes courageuses du début du quinquennat, s'est brisée sur le mur des 100 jours et les impatiences de l'opinion.

Des amis déçus vous demandent de changer de méthode, d'opérer un virage social pour ré­équilibrer une politique qui penche vers la droite, de redonner du sens au « en même temps » qui a fait le succès de votre campagne électorale. D'autres vous pressent au contraire d'aller plus vite, plus loin, plus fort, sur la ligne libérale qui vous a conduit par exemple à briser le tabou du statut des cheminots, afin de libérer les énergies et de casser les corporatismes. Au Danemark, pays des Vikings, vous avez « craqué », une nouvelle fois, moquant ces « Gaulois réfractaires au changement » que vous vous acharnez à convaincre qu'il faut continuer, sans relâche, de faire des efforts pour redresser le pays.

Réfractaire au changement, vous avez failli l'être, en tremblant devant l'obstacle de la retenue à la source de l'impôt, décidée par votre prédécesseur, envisageant d'y renoncer avant de comprendre que cela aurait sonné le glas de votre crédibilité à mener les transformations à venir. C'est que l'agenda de la rentrée impressionne. La loi Pacte de votre ministre de l'économie est brandie en étendard, une sorte de loi Macron II pour montrer que la priorité demeure le redressement de la compétitivité des entreprises. Mais on vous attend surtout sur votre gauche, avec le plan Pauvreté, le plan Hôpital, mais aussi sur des sujets brûlants, voire explosifs, comme la réforme de l'assurance-chômage et la mise en place de la retraite par points. La multiplication des fronts finit par donner le tournis et même si vous ne faites qu'appliquer le programme pour lequel vous avez été élu, les Français ont fini par en perdre le sens.

De tous les défis qui vous attendent, le principal est sans doute celui de la montée du populisme, qui sera l'enjeu des élections européennes du printemps prochain. Comment enrayer ce mal qui a déjà produit hier le Brexit, Trump, Orban ou Salvini, demain le Frexit peut-être ? Forts des victoires obtenues dans les autres pays européens, les populistes se réveillent en surfant sur la déception des Français devant votre impuissance à obtenir des résultats rapides et tangibles. Le danger n'a pas disparu, bien au contraire, il est toujours là, devant nous.

Des solutions existent pourtant, et elles se trouvent parfois là où l'on ne s'y attend pas, où vous-même ne vous y attendez pas. Par exemple dans un petit village de France, à Saint-Bertrand-de-Comminges, à 100 kilomètres de Toulouse et pas très loin de Bagnères-de-Bigorre, le pays de votre grand-mère Manette, là où on vous appelle encore sans danger « Manu » ! Saint-Bertrand-de-Comminges où la rédaction de La Tribune vient de réunir, le 31 août et le 1er septembre près de 200 personnalités, politiques, élus, acteurs de l'économie sociale et solidaire, intellectuels, entrepreneurs, pour un événement « expérientiel » que nous avons intitulé « The Village » et que nous nous permettons par la présente de porter à votre connaissance.

Organisé par La Tribune en partenariat avec Inco, la région Occitanie et la maire du village, la dynamique Marie-Claire Uchan, qui a associé tous les habitants à cet événement global et local, il s'agit aussi pour nous d'une autre façon d'être média, de faire médiation dans ce que l'on appelle le « journalisme de solutions ». C'est notre façon à La Tribune d'être engagés contre la fracture des territoires.

Au cours de cette « immersion » dans ce village magnifique, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, au pied des Pyrénées et sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, ces femmes et ces hommes ont débattu librement pendant deux jours sur les défis posés par les fractures écologiques, numériques et territoriales qui sont pour partie à l'origine de la montée des inégalités et des populismes qui en résultent.

Nous en retirons la conviction que des solutions concrètes et crédibles, innovantes et partagées, peuvent être imaginées loin de Paris, dans la réalité des territoires, et sont susceptibles de passer à l'échelle nationale. Thierry Marx, le chef étoilé, qui avec ses écoles de cuisine redonne un espoir et un projet à des centaines de jeunes déclassés, a été le parrain de cette deuxième édition de The Village. Des ateliers ont permis de réfléchir, sans idéologie, à des questions qui sont au cœur de la vie des Français : relier et réconcilier les territoires face à l'attractivité des métropoles ; bien produire pour bien se nourrir ; accélérer la transition écologique et énergétique ; donner accès à tous aux nouvelles technologies.

Sur tous ces sujets, qui sont aussi à l'agenda de votre gouvernement, ces ateliers participatifs ont formulé des propositions qui participent de ce que l'on pourrait appeler l'intelligence collective et le « bon sens près de chez vous » que l'on trouve dans tous les villages de France. Votre secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu, nous a fait l'honneur de participer à la session de clôture de The Village et a été tellement séduit qu'il nous a invités à organiser un événement similaire dans son département de l'Eure, à l'abbaye de Bec-Hellouin près de Giverny où de jeunes fermiers expérimentent la permaculture.

À l'heure où s'approfondit la fracture entre « ceux qui sont bien partout » et « ceux qui sont bien quelque part », entre les « anywhere » et les « somewhere » que décrit le journaliste britannique David Goodhart dans son analyse critique du Brexit, entre vos « premiers de cordée » et les « Gaulois », c'est peut-être par la multiplication de ce type d'initiatives que la France pourrait trouver des réponses politiques pour réconcilier les Français.

A Saint-Bertrand-de-Comminges, nous n'avons pas vu d' « irréductibles Gaulois réfractaires », mais des hommes et des femmes convaincus que l'on peut changer le monde, à condition de le penser différemment. Une participante a eu ce mot qui résume tout : « Résoudre les défis de demain avec les outils d'hier amène les emmerdes d'aujourd'hui » ! Une transposition de la formule d'Einstein qui dit que l'on ne peut pas résoudre un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré... Avec son départ sacrificiel, Nicolas Hulot ne nous a pas dit autre chose.

Cher Emmanuel Macron, cette lettre est aussi une invitation à participer avec nous à la troisième édition de The Village, à l'été 2019. En espérant qu'elle recevra un accueil favorable, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président de la République, l'expression de notre très haute considération.