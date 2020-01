Pour la CCI de Nantes, l’action des futurs maires doit intégrer l’environnement

Avant de tourner dans les conseils territoriaux du département de Loire-Atlantique (Ancenis, Pays de Retz, Vignoble, Châteaubriant...), la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire a réussi à rassembler 40 candidates et candidats de la métropole nantaise, dont les principales prétendantes à la mairie de Nantes, venus écouter les attentes et préoccupations des chefs d'entreprise du territoire. Parmi les 26 propositions élaborées dans les domaines de la mobilité, de l'animation commerciale, de l'environnement, de la fiscalité et du commerce, douze ont été jugées prioritaires.

« Contrairement aux dernières législatives, la mobilisation des chefs d'entreprise est aujourd'hui beaucoup plus marquée sur les questions environnementales », relève Yann Trichard, président de la CCI.

Ainsi, la première priorité (94 %) des chefs d'entreprise est de réclamer aux collectivités une stabilisation de la fiscalité locale au profit de modes plus incitatifs, comme l'instauration d'un crédit d'impôt local indexé sur la variation des bilans carbone des entreprises. Viennent ensuite les problématiques de...