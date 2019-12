Temo veut naviguer sans rames ni moteur

Adieu, godille et ampoules aux mains ! De retour en France après un tour du monde de deux ans en bateau et trois années passées au Sri Lanka pour développer la plaisance chez un constructeur naval, Alexandre Seux a eu le déclic en voyant les trottinettes électriques sur les trottoirs parisiens. « Rien de tel n'existait dans la plaisance. À l'image de la miniaturisation et de l'autonomie déployées dans le jardinage et le bricolage, il y avait une place à prendre », constate-t-il. Avec un premier budget de 120. 000 euros, soutenu par Bpifrance et la région des Pays de la Loire, il lance la R&D et la réalisation d'un premier prototype.

« Sans innovation technologique complexe, la difficulté était d'adapter le couple hélice-batterie au moteur et de résoudre les contraintes d'étanchéité », détaille le diplômé de l'Edhec Business School de Lille, qui a été accompagné par la technopole nantaise Atlanpole. Doté d'un manche de 1,20 à 1,80 mètre, d'un poids de 4 kg, contre 13 à 18 kg pour un moteur thermique, son propulseur électrique dispose d'une autonomie moyenne d'une heure pour une puissance de 500 watts.

