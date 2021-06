VIDÉO - Relance économique : comment Aix-Marseille veut rebondir

Deuxième métropole de France, stratégiquement tournée vers la Méditerranée, hyperconnectée, Aix-Marseille, territoire pluriel, veut être l'exemple d'une relance territoriale écologique et sociale réussie, sachant s'appuyer sur les circuits courts, où la logistique urbaine est innovante et les énergies de demain testées grandeur nature. Aix-Marseille qui doit aussi être une terre de développement industriel maîtrisé et ambitieux, capable d'exporter au-delà des frontières régionales et d'attirer les talents nécessaires à sa croissance.

Programme

9h30 - Le MIN, exemple de relance économique, écologique et sociale

Christiane Lambert - présidente FNSEA

Marc Dufour - directeur général MIN Marseille

10h - Aix-Marseille 2030, quels chantiers pour transformer la métropole ?

Martine Vassal - présidente Aix-Marseille Provence

Olivier Pastré - économiste, Cercle des Economistes

10h30 - Quel financement pour quelle relance ?

Fanny Gerome - directrice générale adjointe France Active

Richard Curnier - directeur régional Banque des Territoires

Nicolas Magenties - directeur régional Bpifrance

Alain Dumort - chef de la représentation de la commission européenne à Marseille

11h15 - Aix-Marseille vend-t-elle au-delà d'Aix-Marseille ?

Marjorie Gauthier-Deblaise - directrice executive transformation et stratégie Pernod-Ricard France

11h30 - La relocalisation industrielle, enjeu de réussite de la transition écologique et sociale

Hervé Martel - président du directoire Grand Port maritime de Marseille-Fos

Philippe Stefanini - directeur général Provence Promotion

Camille de Guillebon - associé, managing partner région Sud-est et Monaco EY

12h - Transports et logistique : vers une énergie décarbonée ?

Jean-Michel Diaz - délégué régional Méditerranée TOTALEnergies

Anne-Marie Perez - déléguée régionale France Hydrogène, directrice du pôle Capenergies

Christine Bord Le Tallec - déléguée régionale PACA - La Poste

Frédéric Béringuier - directeur territorial des Bouches-du-Rhône - Enedis

12h30 - Le numérique au service de l'inclusion et de l'attractivité du territoire

Fabrice Coquio, président d'Interxion France

Stéphanie Ragu, présidente Medinsoft

Thomas Kerjean - PDG MailinBlack, secretaire general Aix-Marseille French Tech

Cyril Zimmerman - président de La Plateforme

Ce sont tous ces sujets que Transformons la France spécial Aix-Marseille questionne, en donnant la parole à ceux qui font l'économie du territoire et à ceux qui le regardent avec intérêt.