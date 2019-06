Smart cities, à quoi ressemblera la ville du futur ?

L'essor des smart cities s'inscrit dans un mouvement plus général de numérisation de la société et correspond à l'adaptation de la gestion des villes à l'ère numérique. Si les problématiques des villes sont essentiellement les mêmes qu'au XXe siècle (fournir un certain nombre de services aux habitants), les gestionnaires des villes disposent maintenant de nouveaux moyens innovants.

Quels problèmes concrets la smart city peut-elle permettre de résoudre ? Peut-elle tout solutionner ? Comment transforme-t-on une ville traditionnelle en smart city ? Quelles sont les villes les plus en avance dans le monde ? Et en France ? Quelle gouvernance pour les smart cities ? Et enfin, peut-on avoir une réelle confiance numérique dans la smart city et la gestion de nos données ? Toutes ces questions, nos invités se sont tenus à y répondre dans ce 5e Talk Sapiens - La Tribune.

Intervenants :

Albert Asseraf , Directeur Général Stratégie & Nouveaux Usages de JCDecaux

Julie de Pimodan , Fondatrice de Fluicity

Matthias Houllier, Co-fondateur de Wintics

Débat animé par Philippe Mabille : Directeur de la rédaction de La Tribune.

--

Ce podcast et la vidéo du talk ont été réalisés par Milkylab Fabrique Audiovisuelle, agence à impact positif spécialisé dans la création et diffusion d'un contenu de marque de qualité.