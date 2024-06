Tour de France : les petites et les grandes peurs de Guillaume Martin

SAMEDI PROCHAIN à Florence (Italie), Guillaume Martin prendra le départ de son 8e Tour de France. Classé quatre fois dans les 12 premiers depuis 2019, le grimpeur normand de 31 ans est le plus régulier des coureurs français qui visent le classement général. Cela ne veut pas dire qu'il est toujours serein. Le leader de la formation Cofidis sonde les peurs, anciennes ou actuelles, qui l'accompagnent dans sa pratique.

LA CHUTE. Je ne suis pas psychologue comportementaliste, mais la peur a une fonction. C'est elle, par exemple, qui nous fait freiner en cas de danger. Mais il faut savoir la surmonter quand on est engagé dans une course à la performance, où le coup de frein peut faire la différence entre gagner et perdre. De plus, elle n'évite pas le danger : les coureurs tétanisés dans les descentes ont tendance à chuter davantage que les autres. Paradoxalement, c'est quand on va le plus vite qu'on tombe le moins.

LA NERVOSITÉ DANS LE PELOTON. Dans une course par étapes, plus de 100 coureurs se battent pour rester dans les 20 premières positions. Peu de coureurs peuvent se permettre de rester à l'écart pour éviter une chute. Sur une étape sans relief, les sprinteurs jouent des coudes à l'avant, leurs équipiers aussi, sans oublier ceux qui visent le classement général et leurs escortes. L'embouteillage crée de la tension. En 2022, au départ de Bretagne, c'était chute sur chute pour cette raison.

LES SPECTATEURS. Quand je regarde une course à la télévision, j'ai beaucoup plus peur alors que je ne risque pas grand-chose. Dans les cols noirs de monde, j'ai déjà trouvé le public très proche des coureurs, au point de me demander si les spectateurs allaient vraiment s'écarter à la dernière seconde. En revanche, quand on est concentré sur son propre effort, on ne se rend pas compte de certains comportements parfois à risque.

LES FORTES CHALEURS. Je lis les rapports d'experts qui prédisent de fortes chaleurs de plus en plus fréquentes. Certains coureurs souffrent du réchauffement, comme le Belge Tim Wellens, méconnaissable selon qu'il court sous le soleil ou sous la pluie. Ça compte aussi pour moi, car la chaleur augmente la présence des pollens auxquels je suis allergique. Le changement climatique est un grand sujet de préoccupation car il influe sur notre pratique mais aussi sur le niveau de certains pratiquants.

NE PAS COURIR À ARMES ÉGALES. Sans preuve de dopage, je pars du principe que nous sommes sur un pied d'égalité. Si d'autres sont meilleurs que moi, je préfère croire que c'est pour des raisons licites. D'ailleurs, il n'y a pas tant de coureurs qui me devancent sur les courses, donc je n'ai pas de mal à croire qu'ils sont naturellement supérieurs. En revanche, je voudrais que les instances se positionnent clairement sur les cétones. Mon équipe adhère au Mouvement pour un cyclisme crédible, qui en interdit l'usage. Et au-delà, je ne vois pas l'intérêt de prendre une substance non naturelle. Une interdiction formelle réglerait cette question qui est aussi éthique : les cétones coûtent cher et peuvent créer un déséquilibre entre équipes.

PASSER POUR UN DONNEUR DE LEÇONS. On ne m'a encore jamais fait ce reproche, c'est plutôt lié à mon propre regard. Je ne suis ni un saint ni un sachant. Par exemple, je répète assez souvent que notre pratique est polluante. Je voyage beaucoup en avion, donc je serais mal placé pour faire la morale à d'autres. Au quotidien, j'essaie de limiter mon empreinte carbone, mais je sais bien qu'elle est plus importante que celle d'un citoyen moyen.

LA FRINGALE. À notre niveau, ce type d'erreur est rare. Nous sommes bien encadrés par des nutritionnistes, et avec les années je connais mieux mon corps, ce qui réduit le risque. Pour autant, un problème d'hydratation peut toujours arriver, c'est même une fragilité chez moi.

LA SAISON BLANCHE. Depuis mes débuts professionnels en 2017, j'ai toujours levé les bras au moins une fois par an, sauf en 2023. En 2020, beaucoup de courses ont été annulées pour cause de pandémie alors que c'était peut-être ma meilleure année. J'ai seulement ramené le maillot de meilleur grimpeur de la Vuelta. La victoire est la finalité, mais elle ne dit pas forcément tout de la réussite ou non d'une saison.

ÊTRE ÉTIQUETÉ « INTELLO ». Les clichés sont toujours barbants. Beaucoup de gens ont besoin de mettre les individus dans des cases, c'est plus facile que d'en saisir la complexité. Mon côté intellectuel, je le revendique, j'ai étudié la philosophie et écrit des livres. Je n'en ai pas honte, mais je ne suis pas que ça. En 2017, quand j'ai participé à mon premier Tour, il y a eu beaucoup d'articles clichés sur ma double casquette de cycliste et de philosophe. Ça n'a pas duré car les journalistes ne réécrivent pas inlassablement le même sujet et ont fini par creuser plus loin. Tant mieux.

NE PAS ATTEINDRE LE HAUT NIVEAU. J'ai eu du mal à passer professionnel, à la fin de ma quatrième année espoir. Aujourd'hui, ce serait très tard. J'étais inquiet car je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. L'avenir était flou jusqu'à ce que je signe avec l'équipe belge Wanty-Groupe Gobert à partir de 2016. Pour le grand public, ce n'était pas une formation huppée mais nous avions un bon programme de courses. J'ai pu participer au Tour dès ma deuxième année, ce qui n'est pas donné à tous les pros. À partir de là, j'ai gagné en notoriété et l'histoire a vraiment commencé.

VIEILLIR. Les coureurs cyclistes ont sans arrêt mal aux jambes, à n'importe quel âge. Le corps fait mal au réveil, tous les matins, mais pas plus que lorsque j'avais 20 ans.