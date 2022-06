Le Big Tour à Lyon : la santé au cœur des territoires

En cette veille de l'été, le Big Tour de Bpifrance fait étape à Lyon, qui se positionne sur la scène européenne comme l'une des villes les plus attractives et dynamiques au plan économique. Parmi ses autres atouts, la capitale des Gaules est également reconnue pour sa situation géographique entre mer et montagne, sa richesse historique, culturelle et patrimoniale, ainsi que sa qualité de vie. C'est par ailleurs un territoire d'excellence en matière de santé.

Focus sur l'aidance

Sous l'égide du coq blanc, Ma Boussole Aidants, coopérative initiée par l'Agirc-Arcco, participe pour la 2e année à cette grande tournée nationale. « Le Big Tour est une super opportunité d'aller à la rencontre des Français, des entrepreneurs et des élus sur tout le territoire. Notre participation contribue à notre reconnaissance et à notre notoriété », souligne Marguerite Noblecourt, Responsable Partenariats et communication. Ma Boussole Aidants centralise l'accès aux informations et solutions de proximité disponibles pour les aidants et leurs proches afin de les aider à gagner du temps (logement, mobilité, aide à domicile, association de soutien, aide financière...). L'enjeu est de sensibiliser les visiteurs à l'aidance, « sujet éminemment intime, complexe et difficile », et les inviter à le regarder sous un autre prisme - on compte 11 millions d'aidants familiaux en France. En essayant le simulateur de vieillissement et de handicap physique mis à disposition sur le stand de la coopérative, les visiteurs pourront prendre conscience des difficultés que l'on peut rencontrer dans la réalisation des gestes du quotidien, et repartiront avec un jeu des 7 familles émaillé de situations de handicap, de maladie ou de vieillesse pour faire bouger les lignes et encourager les aidants à se faire eux-mêmes aider.

La French Care à l'honneur

Sillonnant les régions françaises à bord de la caravane du Big Tour, La French Care et ses représentants visent à promouvoir et développer l'excellence en santé en France. Parmi les acteurs fondateurs de la French Care, Antoine Tesnière, le directeur de PariSante Campus, et président des acteurs de La French Care : « PariSanté Campus a vocation à être un élément emblématique de la transformation numérique du système de santé ». Dans un système de santé qui rencontre aujourd'hui de nombreux challenges, « le vecteur majeur de transformation du système de santé vient de ce tissu d'innovations. Nous partageons les valeurs véhiculées par le Big Tour : oser entreprendre et innover », poursuit-il. Ce centre d'innovation inédit accompagne la dynamique entrepreneuriale autour du numérique en santé à l'échelle nationale, en fédérant l'ensemble de l'écosystème (laboratoires, instituts de recherche, étudiants, soignants, startups, groupes industriels, agences et institutionnels). L'idée de ce programme est de mettre à disposition de tous les acteurs innovants, dans chaque territoire, toute l'expertise nécessaire pour accélérer la mise en place de leurs initiatives au travers de formations, de moments d'échanges et de rencontres et d'un accompagnement sur mesure. « Le Big Tour permet de mieux faire connaître ces initiatives et d'aller à la rencontre des entrepreneurs sur tout le territoire », ajoute le Directeur Général.