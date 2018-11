Cambridge Analytica : Facebook toujours dans le viseur du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni veut des réponses. Le parlement britannique a saisi des documents internes de Facebook dans son enquête sur le scandale Cambridge Analytica, a révélé samedi The Observer. Le cabinet d'analyse britannique est accusé d'avoir mis la main sur les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs Facebook à des fins politiques. Cambridge Analytica a mis la clé sous la porte depuis le scandale, révélé en mars dernier. Insuffisant pour les autorités britanniques, qui exigent des réponses de la part du réseau social quant à l'utilisation des données personnelles.

Selon l'hebdomadaire britannique, les documents contiendraient des révélations importantes sur les décisions de Facebook concernant le contrôle des données et de la vie privée en ligne ayant conduit au scandale Cambridge Analytica. Ils incluraient également des courriels confidentiels entre des cadres supérieurs et Mark Zuckerberg, Pdg et co-fondateur de Facebook. Selon The Observer, les documents pourraient révéler que Mark Zuckerberg était au courant de l'utilisation détournée de données personnelles à des fins politiques - ce qu'il a toujours nié jusqu'ici. Suite au scandale, le réseau social avait évoqué une faille technique ayant permis l'exploitation de données par des sociétés tierces comme Cambridge Analytica, et réparée depuis.

Facebook fait appel de son amende de 500.000 livres

Mark Zuckerberg, qui a témoigné devant le Congrès américain et le parlement européen, a de nombreuses reprises a été appelé à faire de même devant le parlement britannique. En vain. Face à ce manque de coopération, les députés ont décidé de passer à la vitesse supérieure. "Nous n'avons pas réussi à obtenir des réponses de la part de Facebook et nous pensons que ces documents contiennent des informations d'intérêt public", a commenté auprès de The Observer Damian Collins, responsable du comité parlementaire en charge de l'enquête.

Cette nouvelle tombe alors qu'une audition de Richard Allen, vice-président des relations publiques dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, est prévue ce mardi à Londres. Il devrait affronter les questions d'un comité international, créé à l'initiative du parlement britannique. Ce comité sera composé de 22 parlementaires issus de 7 pays. Suite à Cambridge Analytica, Facebook a déjà été sanctionné fin octobre par une amende de 500.000 livres attribuée par le gendarme britannique des données. Le géant américain a fait appel de cette décision la semaine dernière.