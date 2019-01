IA : pour Microsoft, l’Europe doit accélérer dans l’innovation souhaitable autour de la donnée

"Nous traversons une phase d'innovation économique, politique, et sociale extrêmement, avec parfois le sentiment que les choses vont si vite que l'on ne parvient pas à gérer suffisamment rapidement." Dans ce contexte, invité à s'exprimer lors d'une conférence dédiée à l'Internet de l'énergie, organisée par son partenaire Ernergisme spécialisé dans le big data des données énergétiques, le patron de Microsoft France en a profité pour mettre en garde les acteurs français et européens de la donnée.

« Il faut remettre au centre l'ambition de la croissance à bon escient », a insisté Carlo Purassanta.

Si l'Europe est aujourd'hui le premier marché en nombre de consommateurs, devant les États-Unis et la Chine, plus de valeur a été créée par des services vendus par ces deux régions à l'Europe. « L'intelligence artificielle permet grâce à une bonne utilisation de grandes quantités de données, de fournir des services intelligents, a-t-il rappelé. On ne peut pas laisser cette puissance de données à certains ni à certaines régions ».

En France, Microsoft s'est intéressé à cinq secteurs d'activité sur lesquels l'intelligence artificielle aura un fort impact, qui représentent un poids important du PIB, dans lesquels l'innovation doit se faire en écosystème et qui pourront ainsi proposer des services innovants à tous les citoyens.

Dans l'alimentation, « tout l'écosystème est à refaire » ; dans la mobilité, l'absence de service de mobilité universel pourrait laisser la porte ouverte à des services venus d'ailleurs ; dans les services financiers, gestion de patrimoine ou assurances, de nouveaux acteurs pourraient venir disrupter les acteurs en place ; dans la santé, « malgré une chaîne extrêmement morcelée, ils sont prêts à collaborer ».

Les écosystèmes au cœur de l'innovation

Microsoft a noué des partenariats dans ces différents secteurs, dont InVivo pour l'alimentation.

« Dans la mobilité, nous travaillons avec toutes les entreprises, et dans un deuxième temps, il faudra que ces plateformes communiquent entre elles. » « Nous souhaitons jouer un rôle de catalyseur de chacun des acteurs avec lesquels nous travaillons, mais aussi de l'écosystème, a précisé Carlo Purassanta. Aujourd'hui on ne peut pas imaginer élaborer seul une innovation puissante, intelligente et utile (issue du traitement de données, ndlr). »

Dans l'énergie, c'est au travers du partenariat noué avec Energisme que le géant américain s'efforce de jouer ce rôle.

Son président pour la France, qui, Italien d'origine ayant vécu en Espagne et Français d'adoption, se sent profondément européen, se montre confiant :

« On a tout, en France, pour que ces modèles gagnent des parts de marché et exportent plus. »

Mais il alerte en même temps sur l'urgence.