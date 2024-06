L'Etat propose 700 millions d'euros pour racheter les activités sensibles d'Atos

[Article publié vendredi le 14 juin à 08H31 et mis à jour à 09H01] Nouveau rebondissement dans le dossier Atos. Ce vendredi, un communiqué de l'entreprise a révélé que l'Etat avait fait une offre de 700 millions d'euros pour racheter les activités jugées stratégiques et sensibles du groupe lourdement endetté, dont les supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire.

La proposition de l'Etat, formulée dans une « lettre d'offre confirmatoire non engageante », concerne « l'acquisition potentielle de 100% des activités d'Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité) » d'Atos, a précisé ce dernier. Ces activités englobent les supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire, les contrats avec l'armée française et les produits de cybersécurité. « Cette offre confirmatoire non-engageante porte sur une valeur d'entreprise globale de 700 millions d'euros », a poursuivi le groupe.

Onepoint plutôt que Kretinsky

Elle vise à éviter que ces activités, qui touchent à la souveraineté de la France, tombent entre les mains d'acteurs étrangers. « Nous avons tenu parole. J'ai toujours dit qu'il fallait préserver les activités stratégiques d'Atos, nous le faisons », a réagi peu de temps après l'annonce ce vendredi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. « Nous avons pris nos responsabilités pour acheter [ces activités, ndlr] avec d'autres entreprises qui pourraient être partenaires », a-t-il ajouté.

Car cette offre intervient deux jours après le choix du consortium mené par Onepoint pour la reprise d'Atos. Le 11 juin dernier, le conseil d'administration de l'ex-fleuron informatique français avait, en effet, annoncé avoir pris la décision de poursuivre avec la proposition du « consortium Onepoint », composée de Onepoint, Butler Industries, Econocom, ainsi que d'un groupe de créanciers financiers de la société, au détriment de l'offre du milliardaire Daniel Kretinsky.

« Atos travaillera avec le consortium Onepoint (emmené par David Layani, NDLR) pour parvenir à un accord définitif de restructuration financière qui sera ensuite mis en œuvre par le biais d'une procédure accélérée dédiée d'ici juillet 2024 », avait indiqué le groupe informatique français.

« Aucune certitude »

L'offre de l'Etat était attendue pour mi-juin. La valeur indicative de ces activités était estimée entre 700 millions et un milliard d'euros, avait indiqué Atos fin avril au début des discussions avec l'Etat sur leur acquisition.

« Aucune certitude ne peut être apportée quant à l'issue des négociations et à la conclusion d'un accord définitif entre les parties », a néanmoins mis en garde Atos dans son communiqué.

Son conseil d'administration, sous l'égide de la conciliatrice Hélène Bourbouloux, et sa direction « vont discuter de cette proposition avec l'Etat ».

« Nous ferons tout pour sanctuariser la partie des actifs dits ultrasensibles, mais nous serons très vigilants à ce qu'ils ne soient pas bradés », avait affirmé mercredi aux Echos David Layani, patron de Onepoint, après être sorti gagnant de la compétition pour la reprise d'Atos face à Daniel Kretinsky.

