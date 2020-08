Les États-Unis investissent massivement dans l'informatique quantique et l'IA

(Crédits : D-Wave Systems)

Cet investissement de près de 1 milliard de dollars, annoncé par le ministère de l'Énergie, doit permettre la création de 12 nouveaux centres de recherche et développement, afin de maintenir "l'avance américaine". En toile de fond, la course mondiale à la "suprématie quantique", alors que la Chine est soupçonnée d'investissements colossaux dans ce domaine. Pour mémoire, les États-Unis investissent déjà 500 millions de dollars par an dans la recherche en intelligence artificielle et l'apprentissage automatisé des machines.