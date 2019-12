Marie-Christine Levet : « L'edtech est un enjeu de souveraineté éducative »

LA TRIBUNE - Votre rapport révèle le risque de vassalité éducative qui va aller en s'aggravant si nous ne réagissons pas très rapidement. Pourquoi ?

MARIE-CHRISTINE LEVET - Aujourd'hui, les jeunes passent plus de temps devant un écran que dans les salles de classe : six sur dix considèrent YouTube comme leur premier outil d'apprentissage. La question n'est pas de savoir si l'éducation sera digitale ou pas, mais comment et par qui elle sera conçue et produite. En 2018, la France a investi 215 millions d'euros dans les startups de l'edtech, principalement dans les secteurs de la formation professionnelle et de la formation continue. Les investissements dans le milieu scolaire - primaire, collège, lycée (K12) - ne représentent, quant à eux, que 7 % du total des investissements engagés, soit 15 millions d'euros. La France se situe finalement loin derrière la Chine et les États-Unis, qui concentrent à eux seuls 75 % des investissements edtech mondiaux, tous secteurs confondus. Les écarts sont abyssaux. En 2018 également, la Chine a investi plus de 4,5 milliards de dollars dans le numérique éducatif (contre 2,4 milliards de dollars en 2017), dont plus de la moitié se concentre sur...