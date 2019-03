Un démonstrateur pour simuler les capacités de l'industrie du futur

« Si les grands groupes sont armés pour s'approprier les nouvelles technologies nécessaires à la construction de l'industrie du futur, pour les PME et les ETI, c'est un peu la galère... », note Alexandre Bouchet, directeur du centre de ressources Clarté, spécialiste des réalités virtuelle et augmentée, en Mayenne, qui s'est associé à la plateforme vendéenne Proxinnov, spécialisée dans la robotique et cobotique pour concevoir un démonstrateur industriel.

Mené avec le concours d'une PME, le projet visait la construction d'une ligne d'assemblage de transformateurs électriques où les robots et la réalité virtuelle ou augmentée pouvaient mettre en évidence, voire pallier, les risques ergonomiques des opérations de soudage, des mouvements humains, évaluer virtuellement le coût économique de telle ou telle décision, et finalement effectuer des opérations comme la maintenance prédictive, permettant ainsi aux opérateurs d'aller vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Clarté et Proxinnov réfléchissent à élargir leur offre de conseil à l'IoT pour 2019.