Après la production de films, Amazon veut investir les salles de cinéma

Les films produits par Amazon bientôt dans les salles de cinéma ? D'après les informations de Bloomberg News, le géant du commerce en ligne est sur les rangs pour racheter le réseau américain Landmark Theatres et serait en discussion avec la société Wagner/Cuban Cos, propriété des milliardaires Mark Cuban et Todd Wagner. D'autres acquéreurs potentiels sont également en lice. Cependant, Bloomberg prévient qu'il n'est pas certain que ces négociations aboutissent.

Contacté par l'AFP, Amazon n'a pas souhaité commenter ces informations.

Amazon emboîte le pas à Netflix qui a avorté les discussions avec Landmark Theatres

Le groupe de Jeff Bezos est déjà présent dans le monde du divertissement et du cinéma : il propose un service de streaming (Amazon Prime Video), investit des milliards de dollars dans la production de films, de programmes de divertissement, et a même acheté des droits pour diffuser des événements sportifs en direct. Un rachat de Landmark lui permettrait de mettre la main sur une chaîne de plus de 50 salles de cinéma, plutôt haut de gamme, à New York, Philadelphie, Chicago, Los Angeles et San Francisco, focalisée sur les films indépendants et étrangers.

Pour Leo Kulp, analyste chez RBC Capital Markets LLC cité par Bloomberg, cette démarche "vise probablement à élargir la distribution du contenu cinématographique" d'Amazon Prime.

A juste titre, il rappelle que Netflix, plateforme de streaming concurrente à celle d'Amazon, avait lui aussi cherché à acquérir Landmark Theatres plus tôt dans l'année. Car posséder des salles de cinéma permettrait à la plateforme de régler son soucis d'éligibilité de ses productions originales aux Oscars - tandis qu'Amazon, lui, a moins de mal à mettre ses films en salle et donc à décrocher des prix, notamment deux pour le film "Manchester by the Sea" en 2017. Mais le deal avait capoté, peut-être en raison du prix demandé par la chaîne de salles de cinéma d'après le Los Angeles Times.

Deuxième incursion dans le monde physique

L'accord entre Amazon et Wagner/Cuban Cos marquerait aussi la deuxième incursion du géant du commerce en ligne dans les points de vente physiques après l'achat de la chaîne de produits "bio" américaine Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars l'an dernier - une démarche qui avait fait trembler le secteur des supermarchés. Et pour cause : par communiqué, le groupe de Jeff Bezos avait promis une "guerre des prix" à la grande distribution.

"Nous sommes déterminés à rendre abordable l'alimentation saine et bio. Tout le monde devrait être en mesure de consommer les produits Whole Foods et nous baisserons les prix sans remettre en cause l'engagement historique de Whole Foods pour les produits de qualité".

(avec AFP)