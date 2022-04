Twitter : l'offre d'achat d'Elon Musk sur le point d'être acceptée

Elon Musk bientôt à la tête de Twitter ? Le réseau social serait sur le point d'accepter de se vendre au directeur général de Tesla, d'après Reuters citant des sources proches du dossier. Et ce, pour un montant d'environ 43 milliards de dollars (40 milliards d'euros) en numéraire, soit le prix initial proposé lors de son offre le 14 avril dernier, soit 6,7 milliards de plus que la valeur actuelle de l'entreprise.

Twitter pourrait annoncer son accord ce lundi 25 avril après une réunion de son conseil d'administration qui devrait la recommander aux actionnaires, selon les mêmes sources. Le réseau social a entamé des négociations avec Elon Musk depuis dimanche. Ce dernier a séduit de nombreux actionnaires de la plateforme en dévoilant les détails financiers de son offre. Cette décision ne signifie pas que Twitter acceptera l'offre de 54,20 dollars par action du patron de Tesla, ont précisé les sources. Elle signifie toutefois que Twitter étudie désormais la possibilité de vendre la société à Elon Musk à des conditions intéressantes, ont-elles ajouté.

A la suite de cette rumeur de rachat imminent, l'action de Twitter montait de près de 4,5% ce lundi dans les transactions en préouverture à Wall Street, à 51,15 dollars.

Elon Musk, qui figure parmi les personnes les plus riches du monde selon le classement établi par Forbes, négocie le rachat de Twitter à titre personnel et Tesla n'est pas impliqué dans le projet. Le réseau social n'est pour l'instant pas parvenu à obtenir de pouvoir solliciter des offres alternatives une fois un accord signé avec Elon Musk mais pourrait être autorisé à accepter une telle offre rivale à condition de lui payer une indemnité, ont précisé les sources. Aucune des deux parties n'a répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

La fortune personnelle d'Elon Musk sollicitée

Ce tour de négociation intervient après qu'Elon Musk a indiqué jeudi 21 avril avoir sécurisé près de 46,5 milliards de dollars pour financer cette transaction. Dans un document déposé mercredi soir auprès du gendarme boursier américain (SEC), l'homme le plus riche du monde indique qu'il a prévu de consacrer 21 milliards de dollars de sa fortune personnelle, évaluée par le magazine Forbes à 281 milliards de dollars, pour mener à bien l'opération. Et il précise que la banque Morgan Stanley s'est engagée à lui accorder deux prêts, l'un de 13 milliards de dollars et un autre de 12,5 milliards.

Il envisage en outre de s'adresser directement aux actionnaires pour racheter leurs titres, sans passer par le conseil d'administration (CA), dans le cadre d'une offre publique d'achat hostile. L'entrepreneur a formulé son OPA non sollicitée la semaine dernière, mais le CA de Twitter s'y est opposé en adoptant une clause dite de la "pilule empoisonnée" pour rendre le rachat plus difficile. La clause prévoit que si un actionnaire atteint plus de 15% du capital de Twitter, le conseil d'administration se réserve le droit de brader les actions pour tous les autres détenteurs de titres. Elon Musk détient actuellement un peu plus de 9% du capital du réseau social.

Plusieurs actionnaires séduits

Selon le Wall Street Journal, « le revirement potentiel de la part de Twitter intervient après que Elon Musk a rencontré vendredi en privé plusieurs actionnaires de la société ». Il « s'est également engagé à trouver une solution aux problèmes de liberté d'expression (...), que son offre soit acceptée ou non », est-il précisé. Elon Musk avait dit vouloir faire de Twitter « la plateforme de la liberté d'expression dans le monde ».

Le patron de Tesla a mis « l'accent sur les fonds gérés activement », ont déclaré ces sources, « dans l'espoir qu'ils pourraient influencer la décision de l'entreprise ». Elon Musk a par ailleurs « réitéré ces derniers jours au président de Twitter, Bret Taylor, qu'il ne bougerait pas de son offre de 54,20 dollars par action » formulée le 14 avril, croit encore savoir le Wall Street Journal.

