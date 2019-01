Facebook encadre la publicité politique en Europe

Le lundi 28 janvier, Nick Clegg, le responsable des affaires internationales de Facebook, a annoncé que les utilisateurs Facebook souhaitant utiliser le réseau social pour y publier de la publicité politique payante devront respecter une série de nouvelles règles. Il estime également que les régulateurs et autres plateformes doivent en faire plus pour améliorer la protection des données.

« Nous prévoyons de nouveaux outils visant à empêcher toute interférence dans les élections et à rendre la publicité sur Facebook plus transparente », a déclaré Nick Clegg lors d'un événement public organisé à Bruxelles à l'occasion de la journée européenne de la protection des données à caractère personnel.

L'un de ces nouveaux projets, qui devrait démarrer en mars, dotera le réseau social d'un service chargé d'examiner les publicités politiques avant de les approuver. Chaque annonce comportera également la mention « publicité payée par ». Ces nouveaux projets sont relativement similaires à ceux adoptés aux États-Unis pour les élections de mi-mandat.

De plus, toutes les publicités politiques seront conservées dans un catalogue accessible au public pendant au moins sept ans. Ces nouvelles règles concerneront également les publicités problématiques, à savoir celles qui ne relèvent pas d'un parti politique, mais traitent de thématiques politiques ou sociales délicates.

Selon les informations obtenues par Euractiv, l'une de ces « problématiques » délicates auxquelles le réseau social devra certainement faire face est celle des messages relatifs à la question de l'immigration.

Autre mesure qui plaira aux régulateurs européens : Facebook prévoit la création dans les prochains mois d'une centrale dublinoise sur l'intégrité électorale.

« Cette approche nous permettra d'accroître rapidement et considérablement les mesures que nous prenons pour lutter contre la désinformation, en ce sens qu'elle rassemblera des dizaines d'experts issus de différentes équipes de l'entreprise : lutte contre les cybermenaces, science des données, ingénierie, recherche, gestion des communautés et expertise juridique », a déclaré Nick Clegg, ajoutant que des ingénieurs se rendraient à Bruxelles plus tard dans l'année pour rencontrer les régulateurs et leur exposer un aperçu des projets du réseau social.