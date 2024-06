Intelligence artificielle : Microsoft annonce un investissement record en Suède

Le développement de l'intelligence artificielle (IA) est vraiment devenu une priorité pour Microsoft. La firme a annoncé, lundi 3 juin, un investissement de 33,7 milliards de couronnes, soit près de 3 milliards d'euros, en deux ans, en Suède dans l'IA. C'est tout simplement le plus gros investissement dans le pays nordique jamais réalisé par l'entreprise américaine.

Le groupe va former 250.000 personnes d'ici 2027 pour « accroître les connaissances et compétences » dans l'intelligence artificielle et va également augmenter les capacités de ses trois centres de données, a-t-il précisé dans un communiqué.

Un investissement très bien accueilli en Suède

En Suède, Microsoft va fournir 20.000 processeurs graphiques avancés, cruciaux pour l'entraînement de modèles de l'IA, et va renforcer les capacités de ses centres de stockage de données à Sandviken, Gävle et Staffanstorp.

« L'IA est un catalyseur pour de nombreuses choses », a commenté le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson lors d'une conférence de presse. « Elle contribuera également à accélérer le développement dans d'autres domaines. Cet énorme investissement en Suède pourrait ouvrir la voie à d'autres investissements », a-t-il ajouté.

« Cet investissement doit permettre à la Suède de rester à la pointe de la compétitivité mondiale », a indiqué Brad Smith, président de Microsoft.

Un programme d'investissements partout dans le monde

Au cours de ces derniers mois, le groupe informatique américain a annoncé des investissements d'ampleur dans l'intelligence artificielle au sein de plusieurs pays du globe. En France, par exemple, Microsoft a promis d'investir 4 milliards d'euros. Mais aussi 3,4 milliards en Allemagne. L'entreprise a également annoncé un grand plan d'investissements en Asie : elle prévoit de débourser 1,6 milliard d'euros en Indonésie, 2,05 milliards d'euros en Malaisie, et 3 milliards d'euros au Japon.

De l'argent qui doit notamment, en Malaisie, permettre de construire une infrastructure d'intelligence artificielle (IA) et de cloud, en créant un centre d'excellence en IA et en offrant une formation en IA à jusqu'à 200.000 Malaisiens, a précisé le patron de Microsoft.

L'intelligence artificielle suscite des inquiétudes

Parmi ses réussites, Microsoft a mis au point une technologie d'intelligence artificielle (IA) qui permet de transformer une photo de visage et un échantillon de voix en une vidéo ultra réaliste d'un « visage en train de parler ». Baptisée VASA-1, cette technologie prend une simple photo de portrait et un fichier audio et les convertit en une vidéo où le visage s'anime et parle de façon hyperréaliste.

Une technologie, certes bluffante, mais qui suscite de nombreuses inquiétudes, notamment en termes d'exploitation à des fins de fraude et de désinformation. Microsoft reconnaît que cette technologie pourrait être utilisée à mauvais escient pour usurper l'identité d'un être humain.

C'est pourquoi l'entreprise a notamment mis en place un conseil d'experts en IA qui rassemble des leaders du monde universitaire, des entreprises et du secteur public afin de déterminer et d'orienter son développement.



Par ailleurs, Microsoft ne prévoit pas de rendre ce nouvel outil disponible ou de donner des informations techniques « tant que nous ne sommes pas certains que la technologie sera utilisée de manière responsable et conformément aux réglementations en vigueur ».