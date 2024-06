Législatives : dans l'usine du nouveau militantisme numérique à gauche

Inonder le Web de GIFS, affiches numériques, hashtags viraux et autres vidéos-montage pour promouvoir le Nouveau Front populaire. Voilà le plan de la communauté Discord « Gauche d'Internet », qui espère remporter cette campagne express à coups de tech et de publications sur les réseaux sociaux. Une bataille de la contre-culture web, en somme, alors que les médias traditionnels - chaînes d'info en tête - tendent à faire monter l'extrême droite en la banalisant, avait pointé la docteure en science politique, Safia Dahani auprès de La Tribune.

Ce serveur, où sont connectées 2.800 personnes, s'est mis en place quelques jours après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Derrière ? Benjamin Gault, 22 ans, influenceur politique et collaborateur d'un sénateur socialiste, et Tahzio, 26 ans, chroniqueur pour Mouv', communicant et militant de gauche sans étiquette spécifique. Leur idée : organiser une campagne décentralisée, menée par des militants - souvent non-affiliés à un parti politique particulier - à l'aide d'outils numériques.

Ils sont très vite rejoints par des centaines de graphistes, monteurs, community managers, spécialistes de la veille, et simples curieux, prêts à partager en masse des contenus sur leurs réseaux. Majoritairement des jeunes, « des enfants d'Internet », mais « on voit aussi des quadragénaires et des quinquagénaires très motivés », précise Tahzio. Le serveur est surtout actif la nuit.

« Certains membres échangent parfois jusqu'à 5 heures du matin. Une vingtaine de personnes sont réellement actives tous les jours, une centaine le sont régulièrement, et le reste ponctuellement. »

La liberté de création se veut quasi-totale. Même s'il existe des règles de bonnes conduites : aucun contenu sexualisant n'est toléré, ainsi que tous propos racistes, homophobes, sexistes... « Ils sont bannis directement. »

Le NFP est remonté à 0.5 pt du RN dans les sondages, ON LÂCHE RIEN ✊✊



On est vraiment proche de « faire mieux », proche de la victoire ! pic.twitter.com/0Kforz8Cf5 — ✊ Gauche d'Internet (@GauchedInternet) June 26, 2024

Des montages vidéos pour faire basculer les circonscriptions pivots

Au départ, ces militants numériques s'attachent à produire des « edits », de courts montages vidéos montrant les candidats à leur avantage. Ce procédé, familier des communautés de fans (de K-Pop, notamment), est utilisé pour « glamouriser » une personnalité en mettant en avant une punchline, des mimiques ou simplement une apparence physique avantageuse. Depuis plusieurs jours, le but est d'axer la production de ces edits sur les circonscriptions pivots, où lors de précédentes élections le vote s'est joué à quelques milliers de voix entre la gauche et un autre parti (généralement le Rassemblement national), explique Benjamin Gault.

Vite, les actions de communication du Discord se diversifient en dehors de ces vidéos. Le serveur s'est notamment associé avec un collectif de spécialistes de l'animation. Ce dernier a réalisé en deux semaines une série animée pour promouvoir le programme du Front populaire. Le premier épisode sera mis en ligne le 27 juin. La « Gauche d'Internet » compte également envahir « Giphy » et « Tenor », les deux principales plateformes où l'on trouve des images animées, avec des contenus à l'effigie de candidats du Front populaire.

[Gifs de gauche c'est quoi ?]



Nous sommes un petit groupe sur le Discord de @gauchedinternet qui créé des gifs du #NouveauFrontPopulaire pour envahir les réseaux de nos incroyables candidats ✨✊



N'hésitez pas à partager mais surtout à utiliser les gifs en masse !! pic.twitter.com/hiZk1r7MiV — Gifs de Gauche (@GifsDeGauche) June 21, 2024

Opérations « coups de poing » pendant les week-ends de votes

« On aimerait aussi travailler sur des opérations coups de poing, sur un hashtag ou un slogan, que l'on ferait monter avec l'aide d'influenceurs et influenceuses pendant les deux week-ends de vote », précise Benjamin Gault.

La communauté s'est associée par ailleurs à d'autres initiatives militantes en ligne : comme le site 24x36 sur lequel des illustrateurs peuvent proposer des affiches du Front populaire que les internautes repartagent ensuite. Des actions sont également organisées avec le Discord des militants LFI, La Barricade, qui existe depuis plusieurs années. Celui-ci est notamment à l'origine de plusieurs jeux vidéos reprenant certains aspects du programme de la France Insoumise.

« On met en place avec eux une action pour déterrer de vieux tweets de candidats du Rassemblement national. »

En jouant avec les codes du web, la gauche s'aventure d'une certaine manière sur les plate-bandes de l'extrême droite, réputée pour sa maîtrise du numérique. « On s'inspire de leurs méthodes à notre manière pour envisager des stratégies futures, admet Benjamin Gault. Cela fait déjà plusieurs années que l'extrême droite utilise des serveurs Discord, fait appel à de plus ou moins gros influenceurs, à une multitude de média satellites comme Occidentis et Livre Noir pour diffuser leurs idées. »

« Internet n'avait jamais été vraiment envisagé comme espace de militantisme à gauche, ajoute Tahzio. Beaucoup de gens l'utilisent comme média, moins comme un espace à conquérir. On est en train de théoriser ce militantisme en parlant notamment de nos contenus comme des tracts numériques. »

Le serveur n'appartient à aucun parti et n'en reçoit aucun financement, assurent les deux créateurs. Mais il arrive que les équipes de campagne des députés candidats demandent de l'aide aux volontaires du Discord. « On est ce qui leur manque, précise Benjamin Gault. Il y a beaucoup d'inertie dans les bases de militants. Nous on capte des gens qui n'avaient jusqu'alors été engagés dans aucun parti traditionnel. »

Tous les membres du Discord sont d'ailleurs considérés de facto comme « des militants ». « Dans les partis, il peut y avoir une hiérarchie entre les adhérents encartés, les sympathisants... On veut faire sauter ce coût d'entrée pour créer une nouvelle forme de militantisme, en changeant les méthodes, et en redonnant un nouveau sens à ce mot. »

L'IA est-elle de droite ?

Le choix des technologies utilisées par les membres se veut politique. L'intelligence artificielle sans être formellement interdite est, par exemple, peu utilisée. « On s'est posé la question de l'interdire complètement sur le serveur. La porteuse d'un projet de cartes à collectionner façon Pokémon des candidats refuse son utilisation. Ce n'est de toute façon pas dans la culture des gens de gauche de l'utiliser », explique Tahzio. Est-ce que l'IA, qui permet d'optimiser et d'accélérer certains processus, est de droite ? « C'est macroniste en tout cas », tranche-t-il. Pas question non plus d'utiliser les NFT (ces jetons numériques permettant d'authentifier un objet numérique), trop associés au monde des cryptomonnaies et donc de la finance. « On sait que cela créerait des débats en interne, pas forcément utile, puisque la majorité aurait été contre. »

Exit également les bots, qui permettent de diffuser automatiquement des publications sur les réseaux sociaux. « C'est une manière de militer un peu sale que l'on voit dans les campagnes d'ingérence pro-russe, ou de propagande d'extrême droite. On essaye de rester en dehors de toute manipulation. » Ils nécessitent aussi un investissement que n'a pas forcément ces militants.

Une étude de Florent Lefebvre, data analyst spécialiste des réseaux sociaux, publiée sur les réseaux sociaux tend à confirmer que les bots sur X (ex-Twitter) sont majoritairement utilisés par Reconquête et Renaissance.

Après vérification, il y a bien une armée de bot faisant de l'astroturfing à propos des élections législatives de 2024.



Merci à @visibrain de m'avoir fourni plus d'un million de Tweets et RT pour voir ça !



Des explications en thread, et un lien vers le dossier complet à la fin. https://t.co/TAiIw9Tr92 pic.twitter.com/CpfsxUfDx6 — Flef (@FlefGraph) June 27, 2024

La guerre contre l'extrême droite se joue aussi côté modération. Les militants du RN sont réputés pour mener des raids en ligne, c'est-à-dire des campagnes de cyberharcèlements, menées en meute contre une ou quelques victimes. Le Discord Gauche d'Internet s'est préparé à cette éventualité. « C'est en partie pour cela qu'on a choisi Discord. Il est bien plus simple d'y faire de la modération que sur une conversation Telegram par exemple, pointe Benjamin Gault. Sur Discord, il est possible de bannir de manière préventive certains utilisateurs étant identifiés comme familiers des raids. » Certains mots sont également repérés par des algorithmes de modération comme « le Z » (surnom utilisé par les sympathisants d'Eric Zemmour). Quelques « trolls d'extrême droite » auraient tenté d'infiltrer le serveur en postant des contenus pornographiques, mais aucun raid n'a pour le moment été signalé.

Des retombées difficiles à évaluer

Quid des résultats de cette grande opération de com' décentralisée ? « C'est difficile à suivre, car on n'oblige pas les membres du Discord à taguer notre compte ou à mettre un logo, note Tahzio. Donc souvent on tombe sur des publications par hasard, et on constate parfois que certains contenus font plus de 200.000 vues. » Les deux créateurs s'accordent pour dire que les publications partagées ont dû facilement atteindre au total plus de 5 millions de vues.

Il faut aussi jouer avec les règles de modération des plateformes. Notamment celles de TikTok, qui est très vigilant sur les contenus copiés-collés et n'hésitent pas à "shadow ban" les contenus (c'est-à-dire à l'exclure de la page d'accueil de la plateforme). « Or, le but de notre serveur est justement d'inonder le web de ces vidéos, expose Benjamin Gault. Donc pour pouvoir être visible sur TikTok, les vidéos sont légèrement modifiées pour que l'algorithme ne les repère pas comme un contenu non-original. » Sur Instagram, les deux créateurs encouragent les membres à publier en story, pour éviter de voir leur contenu étiqueté comme politique et potentiellement masqué.

Devenir une force de résistance numérique en cas de gouvernement Bardella

Et après la campagne ? Tahzio et Benjamin Gault s'imaginent continuer l'aventure. Ils songent à plusieurs scénarios. Organiser une campagne présidentielle express, accompagner un gouvernement de gauche, tout en étant prompt à le critiquer si besoin, devenir une force de résistance numérique avec un gouvernement d'extrême droite au pouvoir... « Cela sera forcément plus risqué », projettent-ils. Ou encore devenir une force politique en cas de blocage de l'Assemblée. « Quand les institutions politiques sont paralysées, cela renforce le poids des réseaux sociaux », explique Benjamin Gault. Les résultats du 7 juillet fixeront l'avenir de cette jeune communauté.