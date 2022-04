Qu'est-ce que la "Pixel War" qui déchaîne l'Internet français et que veut récupérer Zemmour ?

Une drôle de "guerre", la "pixel war", a concentré l'attention de centaines de milliers d'internautes français dans la nuit du dimanche 4 avril. Des vidéastes français, américains ou encore espagnols de la plateforme de vidéo en direct Twitch se sont livrés une féroce bataille pour garder le contrôle d'une toile artistique numérique, soutenus par leurs centaines de milliers de spectateurs.

Le phénomène a pris une telle ampleur que le candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour s'est fendu d'un tweet pour s'approprier la popularité de l'événement, bien qu'il ne soit en aucun cas lié à son parti, Reconquête. Il espère ainsi capter une population jeune (18-24 ans) et connectée, férue de ce genre d'événement de culture web, dont seule 60% s'était déplacée aux deux tours en 2017. D'après les sondages les plus récents, Zemmour se place nettement derrière le trio Macron-Le Pen-Mélenchon dans leurs intentions de vote.

Bravo à nos internautes français qui défendent notre beau drapeau tricolore sur Reddit ! La France a besoin de vous, la Reconquête se fait aussi sur Reddit.



Pour vous inscrire, placer votre pixel et défendre nos couleurs : https://t.co/eGNjsAtmdz#RedditPlace pic.twitter.com/TjJBDtkU7t — Eric Zemmour (@ZemmourEric) April 3, 2022

Un pixel toutes les 5 minutes

Pour comprendre la "Pixel War", il faut s'intéresser au terrain de jeu de l'événement. Le 1er avril, le site communautaire Reddit a réitéré une expérience sociale de 2017, dans le sous-forum r/Place. La plateforme a créé une toile numérique à laquelle n'importe quel internaute peut contribuer. Concrètement, toute les 5 minutes, chaque utilisateur de Reddit peut changer la couleur d'un pixel sur l'image. Afin de créer des formes cohérentes sur le canevas, les internautes sont donc incités à s'organiser. Par exemple, une communauté française de Reddit s'est rapidement mobilisée pour créer une réplique de Notre-Dame. Mais si certains s'allient pour créer des dessins, d'autres s'associent pour détruire les créations déjà présentes. Et pour cause : même si Reddit augmente par intervalle la taille du canevas, l'espace y est limité.

Rapidement, l'événement a dépassé les frontières de Reddit. Plusieurs streamers de Twitch parmi les plus populaires ont mobilisé leur communauté pour faire et défaire des pans entiers du pixel art. Parmi eux, le streamer français Kamel Kebir, plus connu sous le pseudonyme Kameto. En plus de réunir régulièrement des centaines de milliers de spectateurs sur sa chaîne Twitch, il dirige la Karmine Corp, une des organisations esportives françaises [dédiée à la compétition sur les jeux vidéo, ndlr] les plus populaires. Il a d'abord mobilisé ses spectateurs pour reproduire le logo de sa société, puis l'événement a atteint d'autres proportions suite à des chamailleries avec des streamers américains et espagnols.

Mobilisation des influenceurs français

Accusé par d'autres streamers influents de Twitch d'utiliser des "bots", c'est-à-dire des scripts automatiques, pour réaliser ses images, Kameto a accepté d'ouvrir une discussion vocale sur Discord avec eux. Après ce "sommet" aux allures de discussions diplomatiques suivi par plus de 250.000 personnes sur la chaîne du streamer français, d'autres vidéastes populaires (comme Squeezie, Inoxtag ou Zerator) ont également dirigé leurs projecteurs sur l'événement.

Les très nombreux spectateurs français ont ainsi unis leurs efforts, pixel par pixel, pour dessiner une Tour Eiffel sous fond de drapeau français et la protéger des tentatives de dégradation par les autres contributeurs. La guéguerre bon enfant a ainsi pris une ampleur nationale, dans le sens où il s'agissait pour ses participants de représenter l'Internet français.

Après ses premières batailles, la "pixel war" devrait continuer dans les jours à venir. Cet événement communautaire a une nouvelle fois démontré la capacité de mobilisation massive des internautes français. Cette force d'engagement, jeune et connectée, fait saliver les partis politiques français qui aimerait la capter, à l'image de Reconquête ou encore de En Marche, qui a créé un monde dédié au programme d'Emmanuel Macron sur le jeu vidéo Minecraft. Pour l'instant, sans succès.