Rançongiciel, fraude au QR code... 2021, année noire en vue pour les cyberattaques

En raison du Covid-19, l'année 2020 aura été celle du tout-numérique ou presque : développement massif du télétravail et des cours à distance, explosion du commerce en ligne... Si ce contexte de crise permet d'aiguiser la prise de conscience des risques cyber pour les entreprises et les particuliers, il est aussi un terreau favorable pour les hackers.

"Il y a eu une véritable accélération du numérique en 2020. Environ deux années de transformation digitale ont été réalisées en une seule !" affirme Thierry Karsenti, vice-président technique pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Palo Alto Networks, société de sécurité informatique. Et de poursuivre :

"La cybersécurité est forcément liée à la transformation numérique - plus les entreprises se digitalisent, et plus elles sont sensibles aux risques associés... Mais le nouveau terrain de jeu est aussi beaucoup plus grand pour les hackers", estime l'expert.