Cybersécurité : comment la startup CrowdSec créé le "système immunitaire" du web

Aujourd'hui, CrowdSec (littéralement crowd security ou la sécurité par le nombre) revendique plus de 1.000 d'utilisateurs sur GitHub -la principale plateforme des développeurs-, particuliers ou entreprises, répartis dans une vingtaine de pays. (Crédits : DR)

La startup nantaise a développé une technologie unique sur le marché capable de repérer et de bloquer les adresses IP malveillantes qui visitent les sites et applications de ses utilisateurs. Elles sont ensuite partagées en open source et bloquées par tout le réseau, créant une "immunité collective". L'outil, gratuit pour l'instant, est déjà utilisé dans une vingtaine de pays. Une version payante pour les entreprises sera lancée début 2021.