Relation client : le "made in France" de Crisp défie les Américains

Avec Crisp, les ambitieux frenchies, Baptiste Jamin et Valerian Saliou, s'attaquent aux géants américains de la relation-Client. (Crédits : Crisp)

Venue sur le marché de la relation client avec une solution multicanal simple et intuitive, la jeune start-up nantaise Crisp, portée par l’inflation des besoins de communication liés aux aléas de la crise sanitaire et économique, a triplé son portefeuille « client » en 2020 et touché 150 millions d’utilisateurs. Menée sans levée de fonds, cette solution « made in France » veut s’imposer sur le marché mondial.