Twitter lance les tests de la fonctionnalité « modifier un tweet »

Contre toute attente, Twitter avait annoncé en avril qu'il travaillait sur une fonctionnalité de modifications des tweets, baptisée « Edit tweet ». Aujourd'hui, il lance le départ de la phase de test. Ce mois-ci, les abonnés de Twitter Blue (son service premium encore indisponible en France) auront progressivement accès à la fonctionnalité, et tous les utilisateurs pourront voir les tweets modifiés. Cette procédure de test est standard chez le réseau social, qui ne s'interdit pas de retirer la fonctionnalité (temporairement ou définitivement) si elle ne correspond pas aux attentes. « Cette fonctionnalité étant la plus demandée à ce jour, nous voulons être sûrs de la mettre en place correctement », écrit l'entreprise dans son communiqué.

Un historique détaillé des modifications

Dans le détail, les tweets pourront être modifiés plusieurs fois dans les 30 minutes suivant leur publication. Une fois le tweet modifié, une icône couramment utilisée pour les modifications s'affichera en bas, comme dans l'image ci-dessous, avec la date de la dernière modification.

Si l'utilisateur clique sur le libellé, il aura accès à l'historique des modifications du tweet, c'est-à-dire à ses versions antérieures. Cette précaution doit répondre aux inquiétudes sur les pièges potentiels : un utilisateur malintentionné pourrait écrire un tweet dans le but qu'il soit relayé au maximum, avant modifier son contenu pour tenir un propos tout autre. « Il est important de souligner que la limite de temps et l'historique des versions jouent un rôle important ici. Ils permettent de protéger l'intégrité de la conversation et d'archiver, pour le public, ce qui a été dit. (...) Grâce aux tests, nous espérons comprendre rapidement comment elle est utilisée et son impact sur la façon dont les gens lisent et écrivent les Tweets », précise Twitter.

Twitter s'appuie sur ses super-utilisateurs

Pour cette phase de test, le réseau social s'appuie sur les abonnés à Twitter Blue (4,99 dollars par mois aux Etats-Unis, et l'équivalent au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie). Ces derniers sont des sortes de "super-utilisateurs" du réseau (à l'instar des abonnés de Snapchat+), avec un accès à plusieurs avantages cosmétiques et un accès anticipé aux fonctionnalités.

En ouvrant la fonctionnalité à ses abonnés, Twitter s'adresse à un public a priori bienveillant, et qui veut œuvrer pour l'amélioration de la plateforme. « Nous testons volontairement Edit Tweet avec un public restreint pour nous aider à intégrer les retours tout en identifiant et en résolvant les problèmes potentiels. Cela inclut la façon dont la fonctionnalité pourrait être détournée. On n'est jamais trop prudent », écrit-il.

Le fondateur et ancien dirigeant de Twitter Jack Dorsey était farouchement opposé à la possibilité de modifier les tweets. Mais le réseau social a fini par céder à la demande populaire, notamment sous la pression de Elon Musk dès son entrée au capital de l'entreprise début avril.