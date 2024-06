Animateurs, séries, humoristes... Qui sont les gagnants de la saison médias ?

Quel regard les Français portent-ils sur la saison télé et radio qui s'achève ? Réponse ce midi dans l'émission C médiatique de France 5. Mélanie Taravant et sa bande d'experts décortiquent en plateau les résultats d'un sondage exclusif réalisé par l'Ifop auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes, à qui l'on a demandé de désigner deux personnalités.

Premier enseignement : l'animateur qui a le plus « marqué la saison » est Cyril Hanouna (C8). Habitué aux polémiques, le présentateur de Touche pas à mon poste ! est cité par 26% des répondants. Il est à bonne distance de ses concurrents Yann Barthès (TMC) et Anne- Élisabeth Lemoine (France 5), ex aequo à la 6e place (19%). Le patron de TPMP est en revanche talonné par une autre figure du PAF qui a occupé le terrain pendant la crise des agriculteurs en janvier : Karine Le Marchand (25%). L'animatrice de L'amour est dans le pré (M6) s'était faite le porte-voix des manifestants, n'hésitant pas à se rendre sur un barrage sous l'œil des caméras des chaînes info.

Léa Salamé, Bruce Toussaint, Pascal Praud...

Côté journalistes, c'est Léa Salamé qui est en tête de course. Très exposée avec son talk-show hebdomadaire Quelle époque! sur France 2 et la matinale de France Inter, elle est citée par 37% des interrogés. Soit 3 points de plus que Bruce Toussaint, dont le transfert en plein milieu de saison de BFMTV à la matinale de TF1 a agité le landerneau médiatique. Après un démarrage poussif, son programme affiche depuis quelques semaines des audiences (un peu) plus encourageantes. À égalité avec lui, Pascal Praud, tête de gondole de CNews mais aussi d'Europe 1, dont il a pris le chemin à la rentrée, permettant à la station de regagner quelques auditeurs. Juste derrière, on retrouve Apolline de Malherbe (BFMTV et RMC) qui a marqué 30% des sondés avec ses interviews musclées.

Surprise chez les humoristes : on s'attendait à retrouver en numéro un Guillaume Meurice, qui vient d'être débarqué de France Inter. Que nenni ! La prime est à un humour moins clivant avec Jean-Luc Lemoine (Europe 1) en première place, cité par 39 % des interrogés. Suivent Élodie Poux (RTL2) avec 30% de réponses et Philippe Caverivière (RTL, France 2) avec 24%.

Du côté des séries

Sur le terrain de la fiction, la relance de Plus belle la vie en janvier sur TF1 - plus d'un an après son arrêt sur France 3 - est un pari réussi. Particulièrement plébiscité par les femmes, le feuilleton marseillais rafle la mise (38%), et devance deux séries diffusées sur la plateforme Netflix : Fiasco (32%) et Tapie (28%). À la rédaction, on aurait aimé retrouver en meilleure position De grâce et La Fièvre, qui figurent à la 7e et à la 9e place. Si vous les avez ratées, vous pouvez voir en rattrapage la première série, qui se déroule dans le milieu des dockers du Havre, sur Arte.tv ; et la seconde (une histoire d'emballement médiatique) sur MyCanal. Pour découvrir le reste de ce sondage, notamment l'homme politique qui a le plus marqué les Français, rendez-vous donc ce midi sur France 5.