Droits du football : Mediapro veut une baisse de prix

La nouvelle constitue une gifle pour la Ligue, et fera, sans nul doute, grincer des dents chez les détracteurs du modèle économique de Mediapro. Le groupe sino-espagnol a envoyé une bombe, ce jeudi, en affirmant qu'il souhaitait rediscuter le montant de ses droits pour l'exercice 2020-2021. Dans un entretien à L'Equipe, Jaume Roures, le patron de Mediapro, a indiqué qu'il voulait « renégocier le contrat de cette saison » avec la Ligue de football professionnel (LFP). Pour rappel, le nouveau et principal diffuseur du foot français s'est engagé, au printemps 2018, à payer 814 millions d'euros par an pour la L1 et la L2. Mais la crise du coronavirus le pousse à revoir ses obligations. « Le...