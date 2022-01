En quête de nouveaux revenus, M6 devient actionnaire majoritaire du réseau immobilier de Stéphane Plaza

De la production audiovisuelle à la vente et l'achat de biens immobiliers, il n'y a qu'un pas. Le groupe M6, propriétaire de plusieurs chaînes de télévision - et engagé d'ici la fin de l'année dans une opération de fusion avec son concurrent TF1- devient l'actionnaire majoritaire du réseau d'agences immobilières créé par son animateur Stéphane Plaza. Le groupe a annoncé lundi avoir monté sa participation de 49% à 51% grâce à un investissement supplémentaire de 2,5 millions d'euros. En plein rachat par TF1, M6 amorce ainsi sa mue vers de nouvelles activités.



Lancé en 2015, le réseau de Stéphane Plaza, l'animateur vedette des émissions de M6 "Recherche appartement ou maison" et "Maison à vendre" s'était fixé pour objectif de "décomplexer l'immobilier", en s'inspirant des codes d'Airbnb, confiait-il à La Tribune. A l'époque, il s'était associé aux deux fondateurs historiques du réseau concurrent Laforêt, Bernard de Crémiers, décédé en 2019, et Patrick-Michel Khider de Lusigny avant d'adopter le modèle de la franchise.

Désormais détenteur de 51% du capital, grâce à un investissement supplémentaire de 2,5 millions d'euros, M6 consolidera le réseau de 660 franchises dans ses comptes, parmi ses activités de diversifications, a-t-il précisé dans un communiqué.

Le groupe de télévision et de radios a aussi salué "les investissements significatifs dans les écrans publicitaires [qui] ont permis de valoriser une marque et un savoir-faire".

La mue vers des activités rentables

D'ailleurs, cette diversification vers la pierre n'a rien d'un hasard. A l'aube de la fusion avec TF1, elle apparait comme vitale face à la mainmise des géants du numérique, tels Google et Facebook, sur les revenus publicitaires. En plus, les médias historiques doivent affronter la concurrence des nouveaux producteurs de contenus, à l'image des plateformes Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime. Une nouvelle donne intenable, avait alors jugé l'état-major de M6.

La participation et les responsabilités de Stéphane Plaza, qui détient environ un quart de la société, restent inchangées, a encore précisé le groupe.

Stéphane Plaza France a dégagé en 2020 un résultat net de 6 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros. En 2021, la société devrait réaliser une marge opérationnelle (Ebita) de 12,5 millions d'euros, en croissance de 47% sur un an, prévoit le groupe.

Avant la fusion avec TF1, le groupe M6 est une filiale à 48% de RTL Group, lui-même propriété du géant allemand des médias Bertelsmann.

(Avec AFP)