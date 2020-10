Lagardère : la demande d’AG de Vivendi et Amber retoquée par la justice

La décision était très attendue. Ce mercredi, le tribunal de commerce de Paris a balayé la demande de Vivendi et Amber, respectivement actionnaires de Lagardère à hauteur de 26% et 20%, d'organiser une assemblée générale exceptionnelle. La justice a considéré que les deux groupes « ne démontrent pas avec l'évidence requise qu'ils poursuivent un autre but que celui de leurs intérêts propres », et les a débouté de leurs demandes. La réponse de Vivendi n'a pas trainé. Dans un communiqué publié dans la foulée, le groupe de Vincent Bolloré « prend acte de la décision » du tribunal. Mais « confiant dans le bien-fondé de sa démarche », il veut faire appel.

Il s'agit...