Lagardère : Arnault et Bolloré poursuivent leur guerre de mouvement

Ce vendredi, le cours de Lagardère flambe. De 16 euros à l'ouverture des marchés, celui-ci a grimpé de 30% à 20 euros en milieu d'après-midi. Ce ne sont bien sûr pas les résultats commerciaux du groupe d'édition, de travel retail (la gestion de boutiques dans les gares et aéroports) et de médias, très impactés par la crise du Covid-19, qui expliquent cette envolée. Mais bien une énième surprise dans la guerre de pouvoir que se livrent Bernard Arnault et Vincent Bolloré, les deux milliardaires et figures du capitalisme français, pour le contrôle du groupe.

Comme convenu au printemps dernier avec Arnaud Lagardère, Groupe Arnault, la holding personnelle du chef de file de LVMH, est entrée jeudi au capital de celle de l'héritier du groupe Lagardère, Lagardère LCM, à hauteur de 27% contre un chèque de 80 millions...