Le géant chinois Tencent pourrait entrer au capital d'Universal Music (Vivendi)

Le groupe français Vivendi a annoncé mardi négocier la vente d'une participation de 10% du capital de sa filiale Universal Music Group (UMG) au groupe chinois Tencent Holdings. Le groupe de médias et de divertissement, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré, indique dans un communiqué que ces discussions se font sur la base d'une valorisation d'UMG de 30 milliards d'euros.

En Bourse, les investisseurs saluent l'annonce de ces négociations. A 10H04 (08H04 GMT), le titre Vivendi prenait 6,01% à 25,42 euros, dans un marché en légère hausse de 0,20%. "L'annonce des négociations entamées avec Tencent est saluée par le marché et permet à la valeur d'enregistrer son bond le plus important depuis plus de deux ans", a souligné auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.

Dans un premier temps, Tencent réaliserait "un investissement stratégique de 10% du capital d'UMG", sur la base d'une valeur totale d'entreprise de 30 milliards d'euros, précise Vivendi dans son communiqué. Le groupe chinois aurait aussi "une option d'achat d'un an pour acquérir une participation supplémentaire de 10% au même prix et dans les mêmes conditions".

Ouvrir de nouveaux marchés

Enfin, le groupe français dit aussi étudier avec le géant chinois "différents domaines de coopération commerciale", pour notamment permettre à UMG de "bénéficier des opportunités de croissance qu'offrent la numérisation et l'ouverture de nouveaux marchés". En effet la Chine, où les offres payantes de musique sont peu développées, pourrait constituer un puissant catalyseur de croissance pour UMG.

UMG est le numéro un mondial du marché de la musique devant Sony Music Entertainment et Warner Music, avec entre autres les artistes Lady Gaga, Taylor Swift, Drake et Kendrick Lamar. Fin juillet, lors de la publication de ses résultats semestriels, la direction de Vivendi avait confirmé avoir mandaté des banques d'affaires pour ouvrir le capital d'UMG dont les ventes ont bondi de plus de 18% sur les six premiers mois de l'année. Vivendi avait alors annoncé son intention de céder jusqu'à 50% du capital de son label musical, pour lequel il disait rechercher "un ou plusieurs partenaires stratégiques".