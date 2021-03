M6 à vendre : la concurrence entre les prétendants s’annonce féroce

A un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, M6 est à vendre. Le 29 janvier dernier, des informations de presse indiquaient que RTL Group, son actionnaire principal à hauteur de 48%, et lui-même propriété de l'allemand Bertelsmann, envisageait soit une cession, soit une opération de consolidation concernant le deuxième groupe de télévision de l'Hexagone. Son chef de file, Nicolas de Tavernost, a confirmé la démarche. « Il y a urgence à consolider » le secteur des médias, a-t-il déclaré le mois dernier. M6 a ainsi nommé un comité stratégique. But de la manœuvre : examiner « les questions de consolidation nationale ». Seul bémol : Nicolas de Tavernost s'est dit « farouchement opposé » à un démantèlement du groupe.

Dans le petit monde des médias, c'est l'ébullition. L'opportunité de mettre le grappin sur un tel cadre de la télévision n'arrive pas tous les jours. Et la présidentielle qui se rapproche à grands pas peut favoriser l'appétit de...