Mondial féminin de football : la Fifa accuse les diffuseurs télé européens de vouloir brader la compétition

Va-t-on devoir suivre les matchs de l'équipe de France de football féminine, qualifiée pour le prochain Mondial, à la radio seulement ? Les négociations pour la diffusion à la télévision du tournoi, qui se tiendra en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août, s'avèrent particulièrement difficiles en Europe et n'ont pas abouti avec les « cinq grands pays » du foot - soit le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France - alors que la Fifa a déjà signé avec des diffuseurs américains, canadiens ou brésiliens.

« Pour être parfaitement clair, nous considérons comme une obligation morale et juridique notre refus de brader » la compétition, a déclaré Gianni Infantino, président de la Fifa, lors d'une table ronde organisée lundi au siège de l'Organisation mondiale du commerce.

Des offres « 20 à 100 fois inférieures à celles reçues pour la Coupe du monde » masculine

Depuis des mois déjà, le patron du foot mondial tempête contre les propositions « inacceptables » des principaux diffuseurs européens pour son tournoi phare féminin, « 20 à 100 fois inférieures à celles reçues pour la Coupe du monde » masculine, a-t-il redit, selon le communiqué de la Fifa. Les diffuseurs versent « entre 100 et 200 millions de dollars » pour le Mondial masculin; mais ne sont prêts à offrir que « 1 à 10 millions de dollars pour le Mondial féminin », alors que ses audiences représentent « environ 50 à 60% » du tournoi masculin.

« En conséquence, si les diffuseurs continuent de se montrer injustes envers la Coupe du monde féminine et les femmes, nous serons dans l'obligation de ne pas diffuser la Coupe du monde féminine dans ces « cinq grands pays européens », a menacé Gianni Infantino.

Balayant la question du décalage horaire, il a estimé que les matches ne seraient certes « pas diffusés en prime time en Europe » mais auraient lieu « à 09h00 ou 10h00, ce qui reste très raisonnable ». Par exemple, les matches du premier tour seront disputés par les Bleues (23 juillet contre la Jamaïque, 29 juillet face au Brésil, 2 août contre le Panama) à midi, heure française. Les demi-finales, la finale et le match pour la troisième place auront lieu à 10h00 et midi. « C'est un sport pour tout le monde, nous ne pouvons pas jouer seulement en Europe même si c'est plus confortable, il faut développer le football féminin partout. L'Océanie, c'est magique pour la Chine et le Japon par exemple », insiste une source proche de l'instance.

Les droits médias sont réinvestis dans le développement du football féminin

L'enjeu est d'autant plus important pour la Fifa que les revenus générés par les droits médias du Mondial sont réinvestis dans le développement du football féminin. Pas forcément en France ou en Europe, mais plutôt en Asie ou en Afrique, selon une source proche du dossier.

Après un appel d'offres non-concluant en France en juillet, aucun accord n'a été trouvé depuis. C'est le cas aussi pour le championnat de D1 et les matches de la sélection féminine couvrant la période 2023-2027, mais une décision sera rendue après le 4 mai, date de la fin des candidatures, selon la Fédération française.

Lors du dernier Mondial, en 2019 en France, les droits ont été acquis par TF1 pour un montant inconnu. La chaîne a, ensuite, vendu les droits pour une diffusion payante à Canal+, selon plusieurs médias. « On a besoin de vous », a lancé le nouveau sélectionneur des Bleues Hervé Renard à plusieurs reprises aux médias, lors de son premier rassemblement au mois d'avril. En l'absence de diffuseur, son annonce de la liste pour le Mondial, début juin, pourrait ne pas se faire dans les locaux d'une chaîne, mais chez un des sponsors.

