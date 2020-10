Salto, la plateforme de streaming de la télé française, arrive enfin

Ce n'est pas trop tôt. La nouvelle offre de streaming de France Télévisions, TF1 et M6 va bien voir le jour le 20 octobre, a indiqué Thomas Follin, son directeur général, lors d'une conférence de presse en ligne ce jeudi. Cette nouvelle plateforme de SVoD payante, fruit d'une alliance entre le service public et les principales chaînes privées gratuites, avait été annoncée il y a plus de deux ans. Mais le projet a été long à concrétiser, notamment pour décrocher l'aval de l'Autorité de la concurrence.

Salto rassemblera au début 10.000 heures de contenus provenant de France Télévisions, TF1 et M6....