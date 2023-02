TV : TF1 et M6 préservent leurs précieuses fréquences, Xavier Niel rate son pari

L'Arcom a tranché. Au terme d'une procédure initiée le 7 décembre dernier, le régulateur de l'audiovisuel a décidé, ce mercredi, de réattribuer à TF1 et M6 leurs précieuses fréquences TNT. Leurs autorisations seront renouvelées pour leur permettre de continuer à émettre à compter du 6 mai prochain, et ce pour une durée maximale de dix ans. Dans un communiqué, l'institution précise que ce choix a été opéré « en appréciant notamment l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ». L'Arcom explique qu'elle « va désormais engager les discussions avec les candidats retenus afin de conclure une convention destinée à définir les obligations et les engagements de chacun des deux services ».

Ce renouvellement de fréquences constitue d'habitude une promenade de santé pour TF1 et M6, qui sont, depuis 1987, les seuls à s'y porter candidats. Mais pas cette fois-ci. La procédure a fait l'objet d'un féroce bras de fer entre M6 et le projet « SIX » de Xavier Niel. Après avoir récemment tenté par deux fois de racheter le groupe M6, le milliardaire, fondateur et propriétaire d'Iliad (Free), ambitionnait de chiper le canal 6 de son rival pour lancer sa propre chaîne de télévision nationale.

La menace Xavier Niel

Mercredi dernier, lors d'une audition au siège de l'Arcom, Xavier Niel a vanté son projet. Il l'a jugé innovant, et capable de revigorer un monde de la télévision en « plein déclin », faute de concurrence. « Nous pensons pouvoir créer une chaîne pour faire autrement, et mieux », a-t-il lancé. Son idée : faire « un produit qui respecte les téléspectateurs, et ne pas favoriser l'actionnaire ». Au contraire de M6, qu'il accuse, en somme, de privilégier les gros dividendes aux investissements dans ses programmes. La menace a été prise très au sérieux par M6. Personne n'a oublié la manière dont Xavier Niel s'est fait un nom dans les télécoms en lançant Free Mobile, le quatrième opérateur mobile national, en 2012...

En face, Nicolas de Tavernost, le patron de M6, lui a rendu la monnaie de sa pièce lors de son audition. Le dirigeant a notamment raillé « ceux qui vous disent, la main sur le cœur, que le profit, ce n'est pas leur truc ». Le chef de file de M6 a souligné que sa chaîne a toujours cultivé une position singulière dans le paysage audiovisuel français, louant sa « différence » et sa capacité à innover. Pour M6, la décision de l'Arcom constitue un profond soulagement. La perte du canal 6 aurait provoqué un séisme pour ce cador du petit écran, qui compte pas moins de 2.500 collaborateurs.