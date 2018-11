Altice Europe reconquiert des abonnés au prix d’une rentabilité en baisse

C'est un bilan en demi-teinte. Le groupe de médias et télécoms Altice Europe continue sa reconquête d'abonnés sur son principal marché, la France, mais au prix d'une perte de chiffre d'affaires et d'une dégradation de sa rentabilité, selon les résultats du troisième trimestre publiés ce mercredi. Entre juillet et septembre, le groupe basé aux Pays-Bas a en effet vu son chiffre d'affaires consolidé baisser de 6,3%, à 3,44 milliards d'euros, en-deçà du consensus des analystes Factset. Mais il a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours. Sur la même période, son excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a reculé de 10,6% à 1,30 milliard d'euros, également légèrement inférieur au consensus d'analystes, pour une baisse de 2,4 points de la marge, désormais à 37,2%.

"Depuis le début de l'année, Altice Europe a systématiquement réalisé des performances supérieures à celles prévues dans son plan de redressement, avec une réelle amélioration de la tendance au niveau des abonnés et une stabilisation de l'ARPU (revenu moyen par abonné, NDLR) en séquentiel", a déclaré le fondateur du groupe, Patrick Drahi, cité dans un communiqué. L'opérateur SFR, première filiale d'Altice Europe, a continué de gagner des clients sur le troisième trimestre, recrutant respectivement près de 900.000 abonnés sur le mobile et environ 200.000 sur le fixe, par rapport à la même période en 2017.

De grosses dégriffes

"En France, nous avons regagné plus d'un million d'abonnés depuis le début de cette année, soit le nombre d'abonnés perdus durant les trois années précédentes", s'est félicité M. Drahi. SFR compte désormais 14,91 millions de clients mobiles, dont 13,36 millions en abonnement, ainsi que 6,19 millions de clients fixes, parmi lesquels 2,46 millions équipés de la fibre en FttH ou du câble. Pour autant, l'acquisition de ces clients se fait au prix d'importants efforts en termes de tarifs, qui se répercutent sur le revenu moyen par abonné, en baisse sur la même période de 4,20 euros sur le fixe (à 31,70 euros par mois) et de 3,40 euros sur le mobile (à 22,40 euros par mois), expliquant une partie de la baisse des résultats du groupe.

Le chiffre d'affaires consolidé dans l'Hexagone est ainsi en baisse de 7,5%, à 2,46 milliards d'euros. Sur les autres marchés du groupe, Altice Europe suit la même tendance, avec une baisse de son chiffre d'affaires dans ses trois autres pays (Portugal, Israël et République Dominicaine). Ses activités médias et publicités progressent en revanche, Teads (vidéo publicitaire) voyant ses ventes augmenter de 27,3%, à 83,8 millions d'euros sur la période, alors qu'Altice TV progresse de 109%, à 8,6 millions d'euros. En termes de perspectives, le groupe a confirmé ses objectifs sur l'exercice en cours, avec un flux de trésorerie disponible compris entre 2,3 milliards et 2,5 milliards d'euros, dont 1,5 milliard à 1,6 milliard d'euros pour SFR. Altice Europe a par ailleurs confirmé sa volonté "d'améliorer à moyen et long terme" son Ebitda ajusté et les marges de flux de trésorerie.

(Avec AFP)