Altice Portugal lorgne les services financiers

Opération diversification. Comme l'a rapporté Reuters ce mercredi, Altice Portugal, filiale du groupe de télécoms et de médias Altice Europe de l'homme d'affaires Patrick Drahi, songe à se lancer dans les services financiers. Alexandre Fonseca, le chef de file de cette filiale portugaise, a précisé qu'il était "en pourparlers avec deux banques sur la façon [de lancer ces nouvelles offres]", rapporte l'agence économique.

Selon lui, ces nouveaux services financiers pourraient voir le jour l'année prochaine. "Nous allons continuer à améliorer nos services et à être disruptifs, non seulement dans notre offre traditionnelle, mais également dans des domaines où nous sommes moins connus", a déclaré Alexandre Fonseca.

"Nous voulons nous diversifier"

L'objectif est clair: se diversifier, alors que le marché des télécoms, très mature et ultra-concurentiel sur le Vieux Continent, n'offre plus les mêmes perspectives de croissance que par le passé.

"Nous voulons nous diversifier parce qu'être opérateur aujourd'hui ne signifie pas la même chose qu'il y a dix ou quinze ans, souligne le dirigeant. Un opérateur télécoms doit offrir une large gamme de services et de produits à ses clients."

Si le projet devait se concrétiser, Altice Portugal rejoindrait Orange. L'opérateur historique français a lancé l'an dernier sa propre banque mobile, Orange Bank, avec l'ambition de disposer de deux millions de clients d'ici à dix ans.

Orange Bank suscite des interrogations

On notera, aussi, qu'Altice Portugal et Orange sont tous les deux les opérateurs historiques de leurs pays respectifs. A cet égard, du fait de leur ancienneté, peut-être bénéficient-ils auprès des populations d'un certain capital confiance, qui leur permet justement d'envisager des projets dans le domaine de la banque. Ce qui est possiblement plus difficile pour les opérateurs alternatifs.

Quoi qu'il en soit, pour un opérateur télécoms, se lancer dans les services bancaires n'est pas si simple. Aujourd'hui, certains s'interrogent sur la capacité d'Orange à faire son nid dans ce domaine. Cela fait plus de six mois que le géant français a cessé de communiquer sur son nombre de clients ou de comptes. Si en février dernier, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, avait annoncé près de 100.000 clients conquis en quatre mois, Orange Bank a creusé sa perte à 68 millions d'euros à fin juin.

En outre, son DG, André Coisne, a récemment rendu son tablier. Il a été remplacé par Paul de Leusse, par ailleurs directeur général adjoint d'Orange, en charge des services financiers mobiles du groupe.